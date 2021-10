Tomáš Tatar prispel v NHL asistenciou k výhre New Jersey Devils nad Chicagom Blackhawks

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.10.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar zaznamenal asistenciu v piatkovom dueli zámorskej NHL 2021/2022 medzi New Jersey Devils Tridsaťročný zakončovateľ v 47. min prihrával na tretí zásah "diablov", ktorí napokon triumfovali 4:3 po predĺžení. V drese New Jersey do zápasu zasiahli i ďalší dvaja Slováci - obranca Christián Jaroš a útočník Marián Studenič