Tomáš Tatar v druhej sezóne v tíme New Jersey Devils zlepšil svoje výkony, začal tak napĺňať očakávania vedenia

Naplnenie očakávaní

Podľa odborníka Davida Hollidaya z portálu Pucks and Pitchforks začal 32-ročný útočník napĺňať očakávania svojho zamestnávateľa.

Presné zásahy

16.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový reprezentant Tomáš Tatar hrá vo svojej druhej sezóne v tíme zámorskej NHL New Jersey Devils lepšie ako v tej prvej, čo dokazujú aj jeho štatistiky. V 43 zápasoch aktuálneho ročníka nazbieral 27 bodov (10+17), čo je len o tri body menej ako získal v 76 dueloch predošlej sezóny (15+15).„Tatar zlepšil svoje výkony oproti prvej štvrtine základnej časti a naozaj hrá tak, ako od neho ľudia v klube očakávali, keď s ním podpisovali zmluvu. Ak sa dokáže udržať v prvých dvoch útokoch a zaznamená do konca sezóny 20 gólov a 50 bodov, nikto od neho nemôže žiadať omnoho viac," myslí si odborník o Tatarovi, ktorému za výkony v prvej polovici základnej časti (41 zápasov) udelil známku B+ na stupnici od A po F.Tomáš Tatar v sobotu ukončil takmer mesačné čakanie na presný zásah, no bodoval v treťom zápase za sebou a v šiestom z ostatných siedmich. Od 21. decembra sa mu ani raz nestalo, že by nebodoval v dvoch dueloch v rade.Matematický má "nábeh" na 19 gólov, 32 asistencií a 51 bodov, ak odohrá všetkých 82 stretnutí v základnej časti. Jeho kariérne maximá sú 29 gólov z ročníka 2014/2015 ( Detroit Red Wings ), 39 prihrávok a 61 bodov zo sezóny 2019/2020 ( Montreal Canadiens ).