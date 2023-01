Kauza Vlhová Shiffrinová: Vlhová sa ospravedlnila Shiffrinovej za vulgárnu oslavu

Na internete sa objavilo video, ktoré zachytáva Vlhovú spolu s ostatnými fanúšikmi v hoteli počas bujarých osláv víťazstva v slalome. Keď niektorý z fanúšikov vulgárny skríkne „Kto dostal na pi*u?“, Vlhová s ostatnými zakričí „Shiffrin“. Video zverejnil portál refresher.sk, ktorý pod príspevkom na instagrame vyhlásil, že zábery niekto portálu poslal do redakcie.

O vyjadrenie sme požiadali samotnú Vlhovú, ktorá svoje konanie ľutuje. Tvrdí, že najskôr si to chcela vyriešiť priamo s americkou súperkou, až potom chcela dávať vyjadrenia do médií. „Ospravedlňujem sa za neprípustné spojenie priezviska mojej najväčšej súperky s vulgárnym fanúšikovským pokrikom počas oslavnej párty pri príležitosti môjho víťazstva vo Flachau. Hneď po medializácii tohto incidentu som sa s Mikaelou spojila, ospravedlnila sa, vysvetlila jej všetky okolnosti a ubezpečila ju v tom, že to z mojej strany v žiadnom prípade nebolo myslené osobne a že verím, že vie, že k nej ako k človeku a rovnako tak aj ako k úžasnej športovkyni prechovávam absolútny rešpekt a úctu,“ znie Vlhovej reakcia, ktorú nám zaslal jej manažér Richard Galovič.