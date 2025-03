Tomášove ministerstvo preplatí ušlú mzdu zamestnancom Eterny, vynaloží na to až 1,37 milióna eur – VIDEO

Desiatky šičiek už majú novú prácu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Výrobu presunula do Ázie

31.3.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo práce začalo vyplácať ušlú mzdu zamestnancom spoločnosti Eterna, ktorá čelí hromadnému prepúšťaniu. Tento krok prichádza ako reakcia na platobnú neschopnosť zamestnávateľa. Takmer 300 bývalým pracovníkom, ktorí prišli o mzdy, rezort práce postupne vyplatí ušlé mzdy.Celkové náklady na nevyplatené mzdy zamestnancov Eterna predstavujú sumu 1,37 milióna eur. Zároveň 120 šičiek už má nové uplatnenie na trhu práce vo firmách pôsobiacich v regióne.Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš vysvetlil, že tak, ako pomohli bývalým zamestnancom Bukózy Holding, rovnako pomôžu aj ľuďom zo spoločnosti Eterna. „Sme tu, aby sme pomohli šičkám, a to v dvoch rovinách - preplatíme im ušlé mzdy a pomôžeme im s nájdením novej práce,“ uviedol minister.Prvým 30 bývalým zamestnancom, ktorí ukončili pracovný pomer vo februári, ušlú mzdu vrátane dávky garančného poistenia už vyplatili, a to výške takmer 60-tisíc eur. Ďalším 267 zamestnancom, ktorí ukončili pracovný pomer k 31. marcu, peniaze vyplatia počas apríla.„Bývalí zamestnanci môžu zároveň požiadať aj o dávku nezamestnanosti. Súbeh výplaty dávky v nezamestnanosti a dávky garančného poistenia je možný,“ doplnil generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Spoločnosť Eterna sa rozhodla presunúť výrobu do Ázie, kde sú nižšie mzdové náklady. Po oznámení hromadného prepúšťania primátor mesta Bánovce nad Bebravou okamžite rokoval s predstaviteľmi firiem v regióne s cieľom nájsť ich uplatnenie na trhu práce.„Vďaka spolupráci s miestnymi firmami a úradom práce sa nám už podarilo nájsť nové pracovné miesta pre viac ako 100 zamestnancov. Tieto ženy, ktoré sú prevažne šičky, sa tak môžu opäť postaviť na vlastné nohy a zabezpečiť svojim rodinám pravidelný príjem,“ doplnil primátor Bánoviec nad Bebravou Róbert Gašparík Dávky garančného poistenia sú určené pre zamestnancov, ktorí prišli o prácu v dôsledku platobnej neschopnosti svojho zamestnávateľa. Výška dávky môže dosiahnuť až 4 290 eur v závislosti od obdobia vzniku platobnej neschopnosti. Ministerstvo práce bude poskytovať podporu zamestnancom Eterna, ako aj ďalším spoločnostiam, ktorých zamestnanci budú mať nárok na túto pomoc.