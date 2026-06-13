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13. júna 2026
Top foto dňa (13. jún 2026): Niesenské schody, 250. rokov Ameriky a bohoslužba pre domáce zvieratá
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (13. jún 2026): Beh po Niesenských schodoch, 250. výročie Ameriky, Procesia za rodinu a Pride v Bulhatrsku, otvárací ceremoniál pred zápasom futbalových majstrovstiev sveta medzi Kanadou a Bosnou a ...
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14.6.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (13. jún 2026): Beh po Niesenských schodoch, 250. výročie Ameriky, Procesia za rodinu a Pride v Bulhatrsku, otvárací ceremoniál pred zápasom futbalových majstrovstiev sveta medzi Kanadou a Bosnou a bohoslužba pre domáce zvieratá.
[photo id="2434649" /]
Top foto dňa (13. jún 2026): Beh po Niesenských schodoch, 250. výročie Ameriky, Procesia za rodinu a Pride v Bulhatrsku, otvárací ceremoniál pred zápasom futbalových majstrovstiev sveta medzi Kanadou a Bosnou a bohoslužba pre domáce zvieratá.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (13. jún 2026): Niesenské schody, 250. rokov Ameriky a bohoslužba pre domáce zvieratá © SITA Všetky práva vyhradené.
[photo id="2434649" /]
Top foto dňa (13. jún 2026): Beh po Niesenských schodoch, 250. výročie Ameriky, Procesia za rodinu a Pride v Bulhatrsku, otvárací ceremoniál pred zápasom futbalových majstrovstiev sveta medzi Kanadou a Bosnou a bohoslužba pre domáce zvieratá.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/top-foto-dna-13-jun-2026/">Top foto dňa (13. jún 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (13. jún 2026): Niesenské schody, 250. rokov Ameriky a bohoslužba pre domáce zvieratá © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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