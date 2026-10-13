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13. októbra 2026

Top foto dňa (13. október 2026): Inštruktorka pilatesu, smrť na horskej dráhe a vystavená kostra nanotyrana


Tagy: Top foto dňa

Top foto dňa (13. október 2026): Inštruktorka pilatesu pred individuálnymi tréningami akrobatického pilatesu vo Veľkej Británii, smrť na americkej horskej dráhe, vystavená kostra nanotyrana v aukčnom dome ...



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britain_fitness_7_697 676x451 13.10.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (13. október 2026): Inštruktorka pilatesu pred individuálnymi tréningami akrobatického pilatesu vo Veľkej Británii, smrť na americkej horskej dráhe, vystavená kostra nanotyrana v aukčnom dome Sotheby’s v New Yorku, tlačová tajomníčka Bieleho domu a zástupcovia spoločnosti Amazon Web Services u Petra Pellegriniho.


Fotogaléria k článku: Top foto dňa (13. október 2026):


Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (13. október 2026): Inštruktorka pilatesu, smrť na horskej dráhe a vystavená kostra nanotyrana © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Top foto dňa
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