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13. októbra 2026
Top foto dňa (13. október 2026): Inštruktorka pilatesu, smrť na horskej dráhe a vystavená kostra nanotyrana
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (13. október 2026): Inštruktorka pilatesu pred individuálnymi tréningami akrobatického pilatesu vo Veľkej Británii, smrť na americkej horskej dráhe, vystavená kostra nanotyrana v aukčnom dome ...
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13.10.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (13. október 2026): Inštruktorka pilatesu pred individuálnymi tréningami akrobatického pilatesu vo Veľkej Británii, smrť na americkej horskej dráhe, vystavená kostra nanotyrana v aukčnom dome Sotheby’s v New Yorku, tlačová tajomníčka Bieleho domu a zástupcovia spoločnosti Amazon Web Services u Petra Pellegriniho.
Fotogaléria k článku: Top foto dňa (13. október 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (13. október 2026): Inštruktorka pilatesu, smrť na horskej dráhe a vystavená kostra nanotyrana © SITA Všetky práva vyhradené.
Fotogaléria k článku: Top foto dňa (13. október 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (13. október 2026): Inštruktorka pilatesu, smrť na horskej dráhe a vystavená kostra nanotyrana © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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