Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 13.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Koloman
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

13. októbra 2026

Komunálne a krajské voľby sa konajú v jeden deň, v dvoch mestách si voliči prevezmú až šesť hlasovacích lístkov


Tagy: Kandidáti Komunálne voľby 2026 na Slovensku Voľby do orgánov samospráv obcí

Volebné miestnosti sa budú zatvárať o dve hodiny skôr v porovnaní s parlamentnými alebo prezidentskými voľbami. Voľby do orgánov samosprávy miest a obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa ...



Zdieľať
referendum2 13.10.2026 (SITA.sk) - Volebné miestnosti sa budú zatvárať o dve hodiny skôr v porovnaní s parlamentnými alebo prezidentskými voľbami.


Voľby do orgánov samosprávy miest a obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa síce uskutočnia v jeden deň, teda v sobotu 24. októbra a v spoločných volebných miestnostiach, volebné tlačivá však budú farebne odlíšené bielou a modrou farbou.

V dvoch mestách až šesť hlasovacích lístkov


Informovalo o tom Ministerstvo vnútra SR s tým, že volebné miestnosti budú v deň volieb otvorené do 20:00, zatvárať sa budú teda o dve hodiny skôr v porovnaní s parlamentnými alebo prezidentskými voľbami, ktoré trvajú do 22:00. Voliči v rámci spojených volieb dostanú vo volebnej miestnosti dve obálky a štyri hlasovacie lístky. V Bratislave a Košiciach si prevezmú až šesť hlasovacích lístkov, pretože budú na rozdiel od zvyšku Slovenska voliť aj do orgánov mestskej časti.

Pre tzv. župné voľby bude slúžiť modrá obálka, do ktorej volič vloží hlasovacie lístky s modrými pruhmi. Jeden hlasovací lístok bude pre voľby do zastupiteľstva a jeden pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Pre tzv. komunálne voľby je určená biela obálka, do ktorej volič mimo Bratislavy a Košíc vloží dva biele hlasovacie lístky. Zvlášť bude hlasovací lístok pre voľby do obecného, prípadne mestského zastupiteľstva a zvlášť pre voľby starostu alebo primátora,“ zdôraznil rezort vnútra.

Doplnil, že v Bratislave a Košiciach dostane volič pre komunálne voľby až štyri hlasovacie lístky. „Pre voľby do miestneho zastupiteľstva a starostu mestskej časti budú hlasovacie lístky biele. Pre voľby do mestského zastupiteľstva a primátora budú hlasovacie lístky označené na ľavom okraji sivým pruhom,“ uviedlo ministerstvo.

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič osobitne v každom zozname voličov vlastnoručným podpisom. Po odvolení hodí obálku do príslušnej schránky na hlasovanie, teda buď do bielej alebo modrej volebnej schránky.

Kedy hlas môže prepadnúť?


Hlasovacie lístky je možné upraviť krúžkovaním. Ministerstvo vnútra v tejto súvislosti upozorňuje voličov, aby venovali zvýšenú pozornosť hlasovaniu, aby ich hlas neprepadol z dôvodu nepozornosti. Pozor si treba dať nielen na farebné odlíšenie volieb, ale aj počty zakrúžkovaných kandidátov.

Pri voľbe starostu/primátora/predsedu samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. V prípade poslancov zastupiteľstiev vyznačí krúžkovaním najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, bude uvedený na hlasovacom lístku,“ upozornil rezort vnútra.

Hlasovací lístok podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva neplatný, ak volič vloží hlasovací lístok do farebne nesprávnej obálky, bude takýto hlasovací lístok neplatný. Takisto, ak volič vloží obálku do farebne nesprávnej schránky na hlasovanie, bude takéto hlasovanie neplatné.

Hlasovací lístok je neplatný aj v prípade, ak volič označil zakrúžkovaním viac kandidátov, než má byť vo volebnom obvode zvolených poslancov, alebo ak zakrúžkoval viac ako jedného kandidáta na starostu, primátora alebo župana. Lístok je takisto neplatný, ak volič neoznačí zakrúžkovaním ani jedného kandidáta na poslanca, starostu, primátora alebo župana. Ak by označil menej kandidátov, než má byť vo volebnom obvode zvolených poslancov, hlasovací lístok bude platný. Neplatné sú ale hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive.

Dohliadať bude 6029 komisií


V prípade, že sa volič pri úprave hlasovacieho lístka pomýli, môže požiadať okrskovú volebnú komisiu o vydanie nových hlasovacích lístkov. „Nesprávne upravené hlasovacie lístky nie je možné zobrať si sebou domov, volič je povinný odložiť ich do určenej schránky, ktorá sa bude nachádzať v každej volebnej miestnosti,“ uviedlo ministerstvo vnútra.

Dohliadať nad priebehom hlasovania a zisťovať výsledky volieb bude 6 029 okrskových volebných komisií, ktoré budú spoločné pre oboje volieb. „Spočítavanie hlasov bude oddelené, komisie budú najprv sčítavať hlasy v župných voľbách a až po vyhotovení a odoslaní elektronickej zápisnice o výsledku týchto krajských volieb pristúpia k sčítavaniu hlasov v komunálnych voľbách,“ doplnil rezort vnútra.

Voliči, kandidáti aj politické strany nájdu informácie o spojených voľbách na webe Ministerstva vnútra SR. Rezort zverejnil na svojom webovom sídle aj zoznam všetkých zaregistrovaných kandidátov, tieto informácie sú dostupné aj na webových sídlach jednotlivých obcí, prípadne na ich úradných tabuliach.


Zdroj: SITA.sk - Komunálne a krajské voľby sa konajú v jeden deň, v dvoch mestách si voliči prevezmú až šesť hlasovacích lístkov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kandidáti Komunálne voľby 2026 na Slovensku Voľby do orgánov samospráv obcí
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Čierna Hora sa posunula bližšie k Európskej únii, uzavrela ďalšie tri kapitoly
<< predchádzajúci článok
Top foto dňa (13. október 2026): Inštruktorka pilatesu, smrť na horskej dráhe a vystavená kostra nanotyrana

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 