Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 13.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Koloman
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

13. októbra 2026

Dávka v hmotnej núdzi nemá byť odmenou za prácu, verejný ochranca práv upozornil na možné porušenie ústavy


Tagy: Dávka v hmotnej núdzi Ombudsman Pomoc v hmotnej núdzi Verejný ochranca práv

Za protiústavne preto považuje krátenie dávky v hmotnej núdzi v prípade nesplnenia aktivizačnej povinnosti. Faktické odňatie dávky v hmotnej núdzi zasahuje do ...



Zdieľať
64196cf7c3867642467631 scaled 1 676x451 13.10.2026 (SITA.sk) - Za protiústavne preto považuje krátenie dávky v hmotnej núdzi v prípade nesplnenia aktivizačnej povinnosti.


Faktické odňatie dávky v hmotnej núdzi zasahuje do základného práva na pomoc v hmotnej núdzi a môže porušovať ľudskú dôstojnosť. Upozornil na to verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský v stanovisku pre Ústavný súd SR, ktorý začal konanie v súvislosti s podnetom skupiny poslancov Národnej rady (NR) SR. Poslanci v podnete namietali protiústavnosť ustanovení umožňujúcich krátenie alebo odnímanie dávky v hmotnej núdzi.

Dôstojnosť nie je podmienená prácou


Podľa ombudsmana ustanovenia o krátení dávky v hmotnej núdzi v prípade odmietnutia vhodnej pracovnej ponuky či aktivačných prác nie sú v súlade s Ústavou SR ani s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Napadnuté ustanovenia sú v rozpore s čl. 19 ods. 1 Ústavy v spojení s čl. 12 ods. 1 Ústavy, pretože podmieňujú poskytnutie dávky zabezpečujúcej základné životné podmienky splnením aktivizačných povinností. Ustanovenia preto porušujú inherentnú a nepodmieniteľnú povahu ľudskej dôstojnosti a zároveň ju degradujú na nástroj sociálnej politiky," skonštatoval v svojom stanovisku ombudsman.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Zdôraznil, že faktické odňatie dávky v hmotnej núdzi zasahuje do esenciálneho obsahu základného práva na pomoc v hmotnej núdzi a vytráca sa jeho Ústavou garantovaný zmysel.

„Z ústavnej garancie ľudskej dôstojnosti nevyplýva len negatívny záväzok štátu zdržať sa jej porušovania, ale aj pozitívny záväzok vytvoriť materiálne podmienky, bez ktorých by dôstojná ľudská existencia nebola možná," uviedol Dobrovodský.

Hranice aktivizačných povinností


Podľa ombudsmana je zákonodarca povinný zabezpečiť každému, kto sa nachádza v hmotnej núdzi, prístup k takej forme pomoci, ktorá mu umožní zachovať si dôstojný život, nielen biologické prežitie. Zdôraznil, že ústavne garantované existenčné minimum nesmie byť podmienené výkonom práce alebo splnením inej aktivizačnej povinnosti.

Dobrovodský v stanovisku pre ústavný súd prízvukoval, že ľudská dôstojnosť nie je niečím, čo si človek musí „zaslúžiť" odpracovaním stanoveného počtu hodín. Za protiústavne preto považuje krátenie dávky v hmotnej núdzi v prípade nesplnenia aktivizačnej povinnosti.

Zákonodarca má bez pochybností oprávnenie motivovať príjemcov dávok k aktívnej participácii napr. na komunitnom živote. Napriek tomu som identifikoval ústavnoprávny problém, ktorý nastáva v momente, keď sankcia za nesplnenie aktivizačnej povinnosti zasahuje do samotného existenčného minima. Teda, keď zasahuje do tej časti dávky, ktorej účelom je zabezpečenie základných životných podmienok nevyhnutných pre zachovanie ľudskej dôstojnosti. Inými slovami povedané, ak štát viaže zabezpečenie základných životných podmienok – čo je účelom poskytovanej dávky v hmotnej núdzi – na splnenie pracovnej aktivity, používa existenčnú odkázanosť osoby v hmotnej núdzi ako prostriedok na dosiahnutie požadovaného správania v podobe pracovnej aktivity. Materiálne minimum dôstojnej existencie sa teda neposkytuje bezpodmienečne z titulu ľudskej dôstojnosti, ale ide väčšmi o akúsi odmenu poskytovanú verejnou mocou za určité správanie," skonštatoval verejný ochranca práv.

Dávka zaostáva za infláciou


Pripomenul, že už v roku 2014 súd považoval túto úpravu za hraničnú, dnes je podľa neho situácia ešte nepriaznivejšia. „Ústavný súd v náleze PL. ÚS 8/2014 vytýčil hranicu ústavnej prípustnosti, pod ktorú, podľa môjho názoru, súčasná právna úprava už klesla. Tento nález preto poskytuje priamu argumentačnú oporu pre vyslovenie nesúladu napadnutých ustanovení s Ústavou. Výška dávky síce medzičasom vzrástla na súčasnú sumu 89,70 eura mesačne, avšak tento nárast (v percentuálnom vyjadrení 45,6 %) zaostáva jednak za nárastom priemernej mzdy (z 858 eur v roku 2014 na 1 620 eur v roku 2025, t. j. nárast o 88,8 %), minimálnej mzdy (z 352 eur v roku 2014 na 915 eur v roku 2026, t. j. nárast o 160 %) a dokonca aj za infláciou (52,2 % za obdobie od konca kalendárneho roka 2014 až do mája 2026) za rovnaké obdobie alebo dokonca aj kratšie obdobie," argumentoval v stanovisku Dobrovodský.

Za ďalší problém ombudsman považuje aj to, že sa dávka znižuje za každého plnoletého člena domácnosti. Pripomenul, že domácnosť je na účely zákona o hmotnej núdzi posudzovaná ako celok. Nesplnenie aktivizačnej povinnosti jedným členom domácnosti má teda priamy vplyv na hmotné zabezpečenie ostatných členov, hoci oni žiadnu povinnosť neporušili ani k jej porušeniu neprispeli.

Ostatní členovia domácnosti sú tak fakticky degradovaní na objekt sankčného mechanizmu, čo je v rozpore nielen s ústavnoprávnym chápaním ľudskej dôstojnosti podľa čl. 19 ods. 1 Ústavy, ale aj s rovnosťou ľudí v dôstojnosti podľa čl. 12 ods. 1 Ústavy," uzavrel Dobrovodský.


Zdroj: SITA.sk - Dávka v hmotnej núdzi nemá byť odmenou za prácu, verejný ochranca práv upozornil na možné porušenie ústavy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dávka v hmotnej núdzi Ombudsman Pomoc v hmotnej núdzi Verejný ochranca práv
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Top foto dňa (13. október 2026): Inštruktorka pilatesu, smrť na horskej dráhe a vystavená kostra nanotyrana
<< predchádzajúci článok
Britská MI5 varuje, že AI môže zásadne zmeniť hrozbu použitia biologických zbraní

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 