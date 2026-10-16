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16. októbra 2026

Top foto dňa (16. október 2026): Vyrúbané 100-ročné duby v Bratislave, pochod fanklubu Torcida a projekt Matadorka Living


Tagy: Top foto dňa

Top foto dňa (16. október 2026): Vyrúbané 100-ročné duby v bratislavských Dlhých dieloch, pochod fanklubu Torcida pred zápasom Konferenčnej ligy medzi Hajdukom Split a Ajaxom, premiér Fico na samite EÚ v Bruseli ...



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6ad25cc68a0c1567810317 676x507 16.10.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (16. október 2026): Vyrúbané 100-ročné duby v bratislavských Dlhých dieloch, pochod fanklubu Torcida pred zápasom Konferenčnej ligy medzi Hajdukom Split a Ajaxom, premiér Fico na samite EÚ v Bruseli projekt Matadorka Living, lesný požiar v Kalifornii.


Fotogaléria k článku: Top foto dňa (16. október 2026):


Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (16. október 2026): Vyrúbané 100-ročné duby v Bratislave, pochod fanklubu Torcida a projekt Matadorka Living © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Top foto dňa
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