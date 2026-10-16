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16. októbra 2026

Komunálne voľby sa blížia, občania by nemali podceniť dôležitú vec


Tagy: Komunálne voľby Občiansky preukaz

Predísť tak môžu prípadným komplikáciám. Komunálne voľby sa uskutočnia už v sobotu 24. októbra.



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komunalne volby 2026 676x516 16.10.2026 (SITA.sk) - Predísť tak môžu prípadným komplikáciám.


Komunálne voľby sa uskutočnia už v sobotu 24. októbra. Prezídium Policajného zboru pripomína, že občan môže odvoliť len s platným občianskym preukazom. Mali by si preto skontrolovať jeho platnosť a predísť tak komplikáciám vo volebnej miestnosti.

Polícia zároveň upozorňuje, že občiansky preukaz bez podoby tváre nie je pre tento účel určený. Občania s vypršanou platnosťou dokladu by tak mali čo najskôr navštíviť ktorékoľvek oddelenie dokladov a požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu.

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Polícia pripomína, že v prípade potreby môžu občania využiť aj zrýchlené vydanie dokladu za poplatok. V takomto prípade je možné vyhotoviť občiansky preukaz do dvoch pracovných dní. Bežná lehota bez zrýchleného vydania je do 30 dní.


Zdroj: SITA.sk - Komunálne voľby sa blížia, občania by nemali podceniť dôležitú vec © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne voľby Občiansky preukaz
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