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16. októbra 2026
Komunálne voľby sa blížia, občania by nemali podceniť dôležitú vec
Predísť tak môžu prípadným komplikáciám. Komunálne voľby sa uskutočnia už v sobotu 24. októbra.
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16.10.2026 (SITA.sk) - Predísť tak môžu prípadným komplikáciám.
Komunálne voľby sa uskutočnia už v sobotu 24. októbra. Prezídium Policajného zboru pripomína, že občan môže odvoliť len s platným občianskym preukazom. Mali by si preto skontrolovať jeho platnosť a predísť tak komplikáciám vo volebnej miestnosti.
Polícia zároveň upozorňuje, že občiansky preukaz bez podoby tváre nie je pre tento účel určený. Občania s vypršanou platnosťou dokladu by tak mali čo najskôr navštíviť ktorékoľvek oddelenie dokladov a požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu.
Polícia pripomína, že v prípade potreby môžu občania využiť aj zrýchlené vydanie dokladu za poplatok. V takomto prípade je možné vyhotoviť občiansky preukaz do dvoch pracovných dní. Bežná lehota bez zrýchleného vydania je do 30 dní.
Zdroj: SITA.sk - Komunálne voľby sa blížia, občania by nemali podceniť dôležitú vec © SITA Všetky práva vyhradené.
Komunálne voľby sa uskutočnia už v sobotu 24. októbra. Prezídium Policajného zboru pripomína, že občan môže odvoliť len s platným občianskym preukazom. Mali by si preto skontrolovať jeho platnosť a predísť tak komplikáciám vo volebnej miestnosti.
Polícia zároveň upozorňuje, že občiansky preukaz bez podoby tváre nie je pre tento účel určený. Občania s vypršanou platnosťou dokladu by tak mali čo najskôr navštíviť ktorékoľvek oddelenie dokladov a požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu.
Polícia pripomína, že v prípade potreby môžu občania využiť aj zrýchlené vydanie dokladu za poplatok. V takomto prípade je možné vyhotoviť občiansky preukaz do dvoch pracovných dní. Bežná lehota bez zrýchleného vydania je do 30 dní.
Zdroj: SITA.sk - Komunálne voľby sa blížia, občania by nemali podceniť dôležitú vec © SITA Všetky práva vyhradené.
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