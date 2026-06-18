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18. júna 2026
Vance odkázal kritikom dohody s Iránom, aby sa zobudili a prijali realitu
Americký viceprezident potvrdil začiatok rokovaní s Teheránom aj postupné uvoľňovanie námornej blokády. Americký viceprezident
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Americký viceprezident JD Vance v piatok ostro reagoval na kritiku dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom zo strany niektorých členov izraelskej vlády.
Predstaviteľov kabinetu premiéra Benjamina Netanjahua vyzval, aby „sa zobudili a prijali realitu“.
„Keby som bol členom izraelskej vlády, pravdepodobne by som neútočil na jediného silného spojenca, ktorého ešte mám,“ povedal Vance na brífingu v Bielom dome.
Šesťdesiat dní rokovaní
Vancovo vyjadrenie prišlo krátko po tom, ako Washington a Teherán podpísali memorandum o porozumení, ktoré má ukončiť vojenský konflikt a vytvoriť priestor na rokovania o dlhodobej dohode.
Podľa Vancea sa dohoda začala uplatňovať už deň pred oficiálnym začiatkom 60-dňového rokovacieho obdobia. „Dohoda začala platiť včera, 60-dňové obdobie rokovaní sa začalo dnes,“ uviedol viceprezident.
Pustili 12 lodí
Vance zároveň potvrdil, že Spojené štáty už plnia svoje záväzky vyplývajúce z dohody. Centrálne velenie amerických ozbrojených síl (CENTCOM) podľa neho umožnilo najmenej dvanástim lodiam preplávať cez námornú blokádu iránskych prístavov.
Viceprezident tiež oznámil, že cez víkend plánuje odcestovať do Švajčiarska, kde by sa mali začať technické rokovania medzi americkými a iránskymi predstaviteľmi. Pripustil však, že harmonogram sa ešte môže zmeniť.
Dohoda medzi Washingtonom a Teheránom predpokladá postupné uvoľňovanie sankcií a rokovania o budúcnosti iránskeho jadrového programu výmenou za kroky Iránu v oblasti obmedzenia jadrových aktivít.
Zdroj: SITA.sk - Vance odkázal kritikom dohody s Iránom, aby sa zobudili a prijali realitu © SITA Všetky práva vyhradené.
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