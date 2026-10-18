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18. októbra 2026

Top foto dňa (18. október 2026): Zombie Walk, pápež po operácii v nemocnici a J. Lo na otvorení LA opery


Tagy: Top foto dňa

Top foto dňa (18. október 2026): Zombie Walk v Chile, pápež sa stretol s pacientmi na oddelení detskej onkológie v nemocnici, kde mu operovali nádor na pľucach, J. Lo na otvorení opernej sezóny LA opery v Los ...



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chile_zombie_walk_93591 676x451 18.10.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (18. október 2026): Zombie Walk v Chile, pápež sa stretol s pacientmi na oddelení detskej onkológie v nemocnici, kde mu operovali nádor na pľucach, J. Lo na otvorení opernej sezóny LA opery v Los Angeles, pláz na juhu Španielska a ľudia jazdiaci na koňoch po moste ponad rieku Dobra v Chorvátsku.


Fotogaléria k článku: Top foto dňa (18. október 2026):


Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (18. október 2026): Zombie Walk, pápež po operácii v nemocnici a J. Lo na otvorení LA opery © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Top foto dňa
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