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20. októbra 2026
Top foto dňa (20. október 2026): Jemenské dievča, mrakodrapy, hinduistické božstvá, Zelenskyj v Osle a západ slnka
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (20. október 2026): Vysýdlené jemenské dievča, mrakodrapy Moskvy, hinduistické božstvá, Zelenskyj v Osle a západ slnka v Dubaji. Fotogaléria k článku:
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20.10.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (20. október 2026): Vysýdlené jemenské dievča, mrakodrapy Moskvy, hinduistické božstvá, Zelenskyj v Osle a západ slnka v Dubaji.
Fotogaléria k článku: Top foto dňa (20. október 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (20. október 2026): Jemenské dievča, mrakodrapy, hinduistické božstvá, Zelenskyj v Osle a západ slnka © SITA Všetky práva vyhradené.
Fotogaléria k článku: Top foto dňa (20. október 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (20. október 2026): Jemenské dievča, mrakodrapy, hinduistické božstvá, Zelenskyj v Osle a západ slnka © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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