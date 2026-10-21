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Streda 21.10.2026
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21. októbra 2026
Top foto dňa (21. október 2026): Podporovateľ Trumpa, socha Durgy, dalajláma na obrade, hinduistický festival a pápež na audiencii
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (21. október 2026): Podporovateľ Trumpa, socha Durgy, dalajláma na obrade, hinduistický festival a pápež na audiencii. Fotogaléria k článku:
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21.10.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (21. október 2026): Podporovateľ Trumpa, socha Durgy, dalajláma na obrade, hinduistický festival a pápež na audiencii.
Fotogaléria k článku: Top foto dňa (21. október 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (21. október 2026): Podporovateľ Trumpa, socha Durgy, dalajláma na obrade, hinduistický festival a pápež na audiencii © SITA Všetky práva vyhradené.
Fotogaléria k článku: Top foto dňa (21. október 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (21. október 2026): Podporovateľ Trumpa, socha Durgy, dalajláma na obrade, hinduistický festival a pápež na audiencii © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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