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22. októbra 2026
Top foto dňa (22. október 2026): Protest za interrupcie, rybár v opare, pašovaný Captagon, sovietske rakety, zaplavená cesta a byt po útoku
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (22. október 2026): Protest za interrupcie v Poľsku, rybár v opare v Indonézii, pašované amfetamínové tabletky Captagon v Sýrii, sovietske rakety v Rusku, zaplavená cesta Kambodži a byt po ruskom ...
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22.10.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (22. október 2026): Protest za interrupcie v Poľsku, rybár v opare v Indonézii, pašované amfetamínové tabletky Captagon v Sýrii, sovietske rakety v Rusku, zaplavená cesta Kambodži a byt po ruskom raketovom útoku na Ukrajine.
Fotogaléria k článku: Top foto dňa (22. október 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (22. október 2026): Protest za interrupcie, rybár v opare, pašovaný Captagon, sovietske rakety, zaplavená cesta a byt po útoku © SITA Všetky práva vyhradené.
Fotogaléria k článku: Top foto dňa (22. október 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (22. október 2026): Protest za interrupcie, rybár v opare, pašovaný Captagon, sovietske rakety, zaplavená cesta a byt po útoku © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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