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24. septembra 2026
V Kecerovciach budú musieť byť pri výbere poslancov pozorní, viacerí kandidáti majú rovnaké mená
Pri voľbe starostu budú mať Kecerovčania na výber trojicu kandidátov, za poslancov obecného zastupiteľstva kandiduje 63 ľudí. Voliči v Kecerovciach (okres Košice-okolie) budú musieť byť pri výbere ...
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24.9.2026 (SITA.sk) - Pri voľbe starostu budú mať Kecerovčania na výber trojicu kandidátov, za poslancov obecného zastupiteľstva kandiduje 63 ľudí.
Voliči v Kecerovciach (okres Košice-okolie) budú musieť byť pri výbere poslancov do obecného zastupiteľstva pozorní, viacerí kandidáti majú rovnaké mená. Ako vyplýva zo zverejneného zoznamu kandidátov, poniektorí uchádzači o poslanecké mandáty majú zhodné nielen priezviská, ale aj krstné mená. Voliči v tejto obci v okrese Košice-okolie si v októbrových voľbách do orgánov samospráv budú vyberať 11 poslancov miestneho zastupiteľstva. Voliť ich budú v jednom volebnom obvode a na výber budú mať 63 kandidátov a kandidátok.
Najčastejšie sa opakujúcim priezviskom je Gábor, v obci kandiduje za poslancov 22 mužov s týmto priezviskom. Poniektorí z nich majú aj identické krstné mená. Kandidujú napríklad dvaja Marekovia či dvaja Michalovia s týmto priezviskom, a tiež dvojica kandidátov s menom Roman Gábor. Odlíšiť ich ale možno podľa veku, povolania či politického subjektu, ktorý ich kandidoval.
Taktiež kandidujú aj štyria uchádzači s menom Peter Gábor. Dvaja z nich sú dokonca rovesníci, ktorí majú zhodne po 42 rokov. Odlišujú sa však profesiou, aj tým, ktorý politický subjekt ich kandidoval. Kým jeden z týchto Petrov Gáborov je operátor kandidujúci za Stranu rómskej koalície, druhý je nezamestnaný a kandiduje za Slovenskú národnú stranu. Kandiduje aj jedna žena s priezviskom Gáborová, a rovnako aj kandidátka s priezviskom Gáborová Garbárová.
Často sa opakujúcim priezviskom medzi kandidátmi na poslancov je aj Vidlička. Kandiduje deväť mužov s takýmto priezviskom, krstné meno ale majú zhodné len dvaja z nich. Dvojicu kandidátov s menom Slavomír Vidlička ale možno rozlíšiť podľa veku a povolania, kandidujú tiež za rôzne politické subjekty. Taktiež je v zozname kandidátov jedna kandidátka s priezviskom Vidličková.
Na zozname kandidátov tiež možno opakovane nájsť kandidátov s priezviskom Ďuraško, ktorých je šesť, aj trojicu kandidátov s priezviskom Červeňák. Všetkých týchto kandidátov ale možno rozlíšiť podľa rôznych krstných mien. Opakujú sa ešte priezviská Pecha a Sameľ. Každé z týchto priezvisk majú dvaja kandidáti.
Pri voľbe starostu budú mať Kecerovčania na výber trojicu kandidátov. Za koalíciu strán Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita a Progresívne Slovensko kandiduje Eduard Gábor, s podporou strany Smer-SD sa o post starostu bude uchádzať Miroslav Galas-Zaufal a za Stranu rómskej koalície kandiduje Jozef Janičo.
Zdroj: SITA.sk - V Kecerovciach budú musieť byť pri výbere poslancov pozorní, viacerí kandidáti majú rovnaké mená © SITA Všetky práva vyhradené.
Voliči v Kecerovciach (okres Košice-okolie) budú musieť byť pri výbere poslancov do obecného zastupiteľstva pozorní, viacerí kandidáti majú rovnaké mená. Ako vyplýva zo zverejneného zoznamu kandidátov, poniektorí uchádzači o poslanecké mandáty majú zhodné nielen priezviská, ale aj krstné mená. Voliči v tejto obci v okrese Košice-okolie si v októbrových voľbách do orgánov samospráv budú vyberať 11 poslancov miestneho zastupiteľstva. Voliť ich budú v jednom volebnom obvode a na výber budú mať 63 kandidátov a kandidátok.
Najčastejšie sa opakujúcim priezviskom je Gábor, v obci kandiduje za poslancov 22 mužov s týmto priezviskom. Poniektorí z nich majú aj identické krstné mená. Kandidujú napríklad dvaja Marekovia či dvaja Michalovia s týmto priezviskom, a tiež dvojica kandidátov s menom Roman Gábor. Odlíšiť ich ale možno podľa veku, povolania či politického subjektu, ktorý ich kandidoval.
Gáborovci a Vidličkovci
Taktiež kandidujú aj štyria uchádzači s menom Peter Gábor. Dvaja z nich sú dokonca rovesníci, ktorí majú zhodne po 42 rokov. Odlišujú sa však profesiou, aj tým, ktorý politický subjekt ich kandidoval. Kým jeden z týchto Petrov Gáborov je operátor kandidujúci za Stranu rómskej koalície, druhý je nezamestnaný a kandiduje za Slovenskú národnú stranu. Kandiduje aj jedna žena s priezviskom Gáborová, a rovnako aj kandidátka s priezviskom Gáborová Garbárová.
Často sa opakujúcim priezviskom medzi kandidátmi na poslancov je aj Vidlička. Kandiduje deväť mužov s takýmto priezviskom, krstné meno ale majú zhodné len dvaja z nich. Dvojicu kandidátov s menom Slavomír Vidlička ale možno rozlíšiť podľa veku a povolania, kandidujú tiež za rôzne politické subjekty. Taktiež je v zozname kandidátov jedna kandidátka s priezviskom Vidličková.
Ďuraškovci aj Červeňákovci
Na zozname kandidátov tiež možno opakovane nájsť kandidátov s priezviskom Ďuraško, ktorých je šesť, aj trojicu kandidátov s priezviskom Červeňák. Všetkých týchto kandidátov ale možno rozlíšiť podľa rôznych krstných mien. Opakujú sa ešte priezviská Pecha a Sameľ. Každé z týchto priezvisk majú dvaja kandidáti.
Pri voľbe starostu budú mať Kecerovčania na výber trojicu kandidátov. Za koalíciu strán Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita a Progresívne Slovensko kandiduje Eduard Gábor, s podporou strany Smer-SD sa o post starostu bude uchádzať Miroslav Galas-Zaufal a za Stranu rómskej koalície kandiduje Jozef Janičo.
Zdroj: SITA.sk - V Kecerovciach budú musieť byť pri výbere poslancov pozorní, viacerí kandidáti majú rovnaké mená © SITA Všetky práva vyhradené.
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