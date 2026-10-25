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25. októbra 2026
Top foto dňa (25. október 2026): Žampa na svahu, Lula po voľbách, umenie zo šrapnelov, modlitby a predvolebný billboard
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (25. október 2026): Andreas Žampa na svahu, Lula po voľbách, umenie zo šrapnelov, modlitby v Mekke, predvolebný billboard v Izraeli. Fotogaléria k článku:
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25.10.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (25. október 2026): Andreas Žampa na svahu, Lula po voľbách, umenie zo šrapnelov, modlitby v Mekke, predvolebný billboard v Izraeli.
Fotogaléria k článku: Top foto dňa (25. október 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (25. október 2026): Žampa na svahu, Lula po voľbách, umenie zo šrapnelov, modlitby a predvolebný billboard © SITA Všetky práva vyhradené.
Fotogaléria k článku: Top foto dňa (25. október 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (25. október 2026): Žampa na svahu, Lula po voľbách, umenie zo šrapnelov, modlitby a predvolebný billboard © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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