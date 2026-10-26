|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 26.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Demeter
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
26. októbra 2026
Ukrajina je podľa 41 percent obyvateľov beznádejne skorumpovaná, 55 percent si naopak myslí, že v boji proti korupcii pokročila
Nadpolovičná väčšina respondentov vníma medializované korupčné škandály ako dôkaz, že úrady korupciu aktívne odhaľujú a riešia. Viac ako polovica Ukrajincov verí, že krajina dosahuje pokrok v ...
Zdieľať
26.10.2026 (SITA.sk) - Nadpolovičná väčšina respondentov vníma medializované korupčné škandály ako dôkaz, že úrady korupciu aktívne odhaľujú a riešia.
Viac ako polovica Ukrajincov verí, že krajina dosahuje pokrok v boji proti korupcii napriek sérii káuz, ktoré v uplynulom roku zasiahli vysokopostavených predstaviteľov a okolie prezidenta Volodymyra Zelenského. Vyplýva to z prieskumu Kyjevského medzinárodného sociologického inštitútu (KIIS) zverejneného v pondelok.
Ako referoval denník The Kyiv Independent, 55 percent respondentov vníma medializované korupčné škandály ako dôkaz, že úrady korupciu aktívne odhaľujú a riešia. Ďalších 41 percent opýtaných je však presvedčených, že Ukrajina zostáva „beznádejne skorumpovanou“ krajinou bez viditeľného pokroku. Štyri percentá respondentov nemali na otázku vyhranený názor.
V porovnaní s decembrom minulého roka sa podiel ľudí veriacich v pokrok mierne znížil z 57 na 55 percent, zatiaľ čo skupina skeptikov vzrástla z 35 na 41 percent.
Prieskum sa uskutočnil od 8. do 26. októbra na reprezentatívnej vzorke 1 031 dospelých respondentov vo všetkých regiónoch krajiny okrem území okupovaných Ruskom.
Výsledky kontrastujú s iným prieskumom KIIS zverejneným začiatkom jesene. Ten ukázal, že 72 percent Ukrajincov sa domnieva, že rozsah korupcie sa od začiatku ruskej invázie zvýšil. Len šesť percent respondentov uviedlo, že korupcie ubudlo.
Korupcia zároveň zostáva najčastejšie uvádzaným problémom krajiny. Za jeden z najväčších problémov ju označilo 50 percent opýtaných, kým masové ruské raketové a dronové útoky uviedlo 40 percent respondentov.
Rovnaký prieskum tiež zistil, že 72 percent Ukrajincov pripisuje prezidentovi Zelenskému osobnú politickú zodpovednosť za korupciu medzi jeho spolupracovníkmi.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajina je podľa 41 percent obyvateľov beznádejne skorumpovaná, 55 percent si naopak myslí, že v boji proti korupcii pokročila © SITA Všetky práva vyhradené.
Viac ako polovica Ukrajincov verí, že krajina dosahuje pokrok v boji proti korupcii napriek sérii káuz, ktoré v uplynulom roku zasiahli vysokopostavených predstaviteľov a okolie prezidenta Volodymyra Zelenského. Vyplýva to z prieskumu Kyjevského medzinárodného sociologického inštitútu (KIIS) zverejneného v pondelok.
Horšie než pred rokom
Ako referoval denník The Kyiv Independent, 55 percent respondentov vníma medializované korupčné škandály ako dôkaz, že úrady korupciu aktívne odhaľujú a riešia. Ďalších 41 percent opýtaných je však presvedčených, že Ukrajina zostáva „beznádejne skorumpovanou“ krajinou bez viditeľného pokroku. Štyri percentá respondentov nemali na otázku vyhranený názor.
V porovnaní s decembrom minulého roka sa podiel ľudí veriacich v pokrok mierne znížil z 57 na 55 percent, zatiaľ čo skupina skeptikov vzrástla z 35 na 41 percent.
Prieskum sa uskutočnil od 8. do 26. októbra na reprezentatívnej vzorke 1 031 dospelých respondentov vo všetkých regiónoch krajiny okrem území okupovaných Ruskom.
Väčší problém ako ruské útoky
Výsledky kontrastujú s iným prieskumom KIIS zverejneným začiatkom jesene. Ten ukázal, že 72 percent Ukrajincov sa domnieva, že rozsah korupcie sa od začiatku ruskej invázie zvýšil. Len šesť percent respondentov uviedlo, že korupcie ubudlo.
Korupcia zároveň zostáva najčastejšie uvádzaným problémom krajiny. Za jeden z najväčších problémov ju označilo 50 percent opýtaných, kým masové ruské raketové a dronové útoky uviedlo 40 percent respondentov.
Rovnaký prieskum tiež zistil, že 72 percent Ukrajincov pripisuje prezidentovi Zelenskému osobnú politickú zodpovednosť za korupciu medzi jeho spolupracovníkmi.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajina je podľa 41 percent obyvateľov beznádejne skorumpovaná, 55 percent si naopak myslí, že v boji proti korupcii pokročila © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Top foto dňa (26. október 2026): Blanár s Lavrovom, vykopávky, čokoládová súťaž, prevoz pacientky a loď
Top foto dňa (26. október 2026): Blanár s Lavrovom, vykopávky, čokoládová súťaž, prevoz pacientky a loď
<< predchádzajúci článok
Opozícia podrobila Blanárovu cestu do Moskvy kritike. Za jeho zradu a zlyhania ho chce odvolať
Opozícia podrobila Blanárovu cestu do Moskvy kritike. Za jeho zradu a zlyhania ho chce odvolať