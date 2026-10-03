|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 3.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Stela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. októbra 2026
Top foto dňa (3. október 2026): Najväčšia tekvica, záplavy v Grécku, protest, strážna veža a iránska armáda
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (3. október 2026): Najväčšia tekvica v Nemecku, záplavy v Grécku, zhromaždenie vo Švajčiarsku na podporu Palestínčanov, strážna veža na hranici medzi východným a západným Nemeckom a iránska ...
Zdieľať
3.10.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (3. október 2026): Najväčšia tekvica v Nemecku, záplavy v Grécku, zhromaždenie vo Švajčiarsku na podporu Palestínčanov, strážna veža na hranici medzi východným a západným Nemeckom a iránska armáda počas výcviku.
Fotogaléria k článku: Top foto dňa (3. október 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (3. október 2026): Najväčšia tekvica, záplavy v Grécku, protest, strážna veža a iránska armáda © SITA Všetky práva vyhradené.
Fotogaléria k článku: Top foto dňa (3. október 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (3. október 2026): Najväčšia tekvica, záplavy v Grécku, protest, strážna veža a iránska armáda © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Kráľovský Chlmec sa dočká krytej plavárne, výstavba za milióny napreduje – FOTO
Kráľovský Chlmec sa dočká krytej plavárne, výstavba za milióny napreduje – FOTO
<< predchádzajúci článok
Starbucks expanduje do Sin-ťiangu, americký kongresman žiada zatvorenie prevádzok
Starbucks expanduje do Sin-ťiangu, americký kongresman žiada zatvorenie prevádzok