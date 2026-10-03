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03. októbra 2026
Starbucks expanduje do Sin-ťiangu, americký kongresman žiada zatvorenie prevádzok
Ľudskoprávne organizácie tvrdia, že v regióne pokračujú vážne zneužívania, vrátane nútenej práce. Čínske ministerstvo zahraničných vecí obvinilo výbor amerického ...
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3.10.2026 (SITA.sk) - Ľudskoprávne organizácie tvrdia, že v regióne pokračujú vážne zneužívania, vrátane nútenej práce.
Čínske ministerstvo zahraničných vecí obvinilo výbor amerického Snemovne reprezentantov pre Čínu z falšovania tvrdení z ničoho kvôli politickým účelom na útok a očierňovanie Číny. Správa prišla po tom, čo predseda výboru John Moolenaar vyzval Starbucks na zatvorenie dvoch novootvorených kaviarní v Sin-ťiangu kvôli údajným porušovaniam práv.
Moolenaar označil rozhodnutie otvoriť obchody v hlavnom meste regiónu Urumči za morálne skazené a vyzval Starbucks, aby kaviarne zatvoril – ide o prvé prevádzky spoločnosti v regióne. Otvorenie kaviarní podľa neho spája ikonickú americkú značku s brutálnou kampaňou Čínskej komunistickej strany proti Ujgurovom.
Aktivisti a zahraničné vlády obviňujú čínske úrady z rozsiahlych porušovaní práv ujgurskej menšiny, prevažne moslimskej, pričom USA označili situáciu za genocídu. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun označil tvrdenia o genocíde v Sin-ťiangu za zjavnú lož. Organizácia Spojených národov v roku 2022 varovala pred možnými zločinmi proti ľudskosti v regióne, vrátane zadržania viac ako milióna Ujgurov a ďalších moslimských menšín v táboroch. Ľudskoprávne organizácie tvrdia, že v regióne pokračujú vážne zneužívania, vrátane nútenej práce.
Zdroj: SITA.sk - Starbucks expanduje do Sin-ťiangu, americký kongresman žiada zatvorenie prevádzok © SITA Všetky práva vyhradené.
Čínske ministerstvo zahraničných vecí obvinilo výbor amerického Snemovne reprezentantov pre Čínu z falšovania tvrdení z ničoho kvôli politickým účelom na útok a očierňovanie Číny. Správa prišla po tom, čo predseda výboru John Moolenaar vyzval Starbucks na zatvorenie dvoch novootvorených kaviarní v Sin-ťiangu kvôli údajným porušovaniam práv.
Moolenaar označil rozhodnutie otvoriť obchody v hlavnom meste regiónu Urumči za morálne skazené a vyzval Starbucks, aby kaviarne zatvoril – ide o prvé prevádzky spoločnosti v regióne. Otvorenie kaviarní podľa neho spája ikonickú americkú značku s brutálnou kampaňou Čínskej komunistickej strany proti Ujgurovom.
Aktivisti a zahraničné vlády obviňujú čínske úrady z rozsiahlych porušovaní práv ujgurskej menšiny, prevažne moslimskej, pričom USA označili situáciu za genocídu. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun označil tvrdenia o genocíde v Sin-ťiangu za zjavnú lož. Organizácia Spojených národov v roku 2022 varovala pred možnými zločinmi proti ľudskosti v regióne, vrátane zadržania viac ako milióna Ujgurov a ďalších moslimských menšín v táboroch. Ľudskoprávne organizácie tvrdia, že v regióne pokračujú vážne zneužívania, vrátane nútenej práce.
Zdroj: SITA.sk - Starbucks expanduje do Sin-ťiangu, americký kongresman žiada zatvorenie prevádzok © SITA Všetky práva vyhradené.
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