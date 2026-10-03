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03. októbra 2026
Kráľovský Chlmec sa dočká krytej plavárne, výstavba za milióny napreduje – FOTO
Práce by mali byť ukončené do 539 dní od prevzatia stavby. Výstavba plavárne v Kráľovskom Chlmci (okres Trebišov) pokračuje, moderné športovisko pri Gymnáziu - Gimnáziu na Horešskej 18 v ...
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3.10.2026 (SITA.sk) - Práce by mali byť ukončené do 539 dní od prevzatia stavby.
Výstavba plavárne v Kráľovskom Chlmci (okres Trebišov) pokračuje, moderné športovisko pri Gymnáziu – Gimnáziu na Horešskej 18 v Kráľovskom Chlmci poslúži študentom aj verejnosti. Ako informoval Košický samosprávny kraj (KSK), celková investícia do výstavby plavárne je 9,74 milióna, pričom ide o prvý prípad v histórii KSK, keď sa pustil do výstavby krytej plavárne.
Časť sumy na výstavbu športoviska plánuje KSK financovať z úveru, ide konkrétne o 6,5 milióna eur, ostatok prostriedkov je z rozpočtu kraja. Výstavba začala v úvode minuloročného decembra, pričom dodávateľom je firma Metrostav Slovakia, ktorá vzišla z verejného obstarávania. Práce by mali byť ukončené do 539 dní od prevzatia stavby.
Podľa župy je v súčasnosti už ukončená výstavba základových konštrukcií oboch bazénov aj kanalizačných a potrubných vedení k bazénom v podzemnom podlaží. Taktiež bola ukončená je výstavba základov prielivových nádrží, šatní, skladových priestorov a bufetov na prvom nadzemnom podlaží. Aktuálne sa pracuje na výstavbe základových nosných stĺpov pre montáž obvodového plášťa a montáž strešnej konštrukcie plavárne.
„Novostavba s bezbariérovým prístupom bude mať obdĺžnikový tvar s dvoma nadzemnými podlažiami. Súčasťou objektu bude 25-metrový plavecký bazén, vrátane jednostrannej platformy pre skoky do vody. Nachádzať sa tu bude aj menší výučbový bazén pre deti. Nebude chýbať hľadisko s kapacitou 250 miest na sedenie, sociálne zázemie, šatne či bufet,” približuje KSK. Zdôraznil tiež, že celý projekt je navrhnutý tak, aby bola jeho prevádza nízkoenergetická, pričom budú využité moderné technológie a obnoviteľné zdroje energie.
„Súčasťou bude fotovoltická elektráreň lokalizovaná na streche, tepelné čerpadlo ako zdroj tepla, využitie studňovej vody a vsakovacích systémov. Projekt tiež počíta so zakrývaním hladiny bazénovej vody,” uzavrela košická župa.
Zdroj: SITA.sk - Kráľovský Chlmec sa dočká krytej plavárne, výstavba za milióny napreduje – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Výstavba plavárne v Kráľovskom Chlmci (okres Trebišov) pokračuje, moderné športovisko pri Gymnáziu – Gimnáziu na Horešskej 18 v Kráľovskom Chlmci poslúži študentom aj verejnosti. Ako informoval Košický samosprávny kraj (KSK), celková investícia do výstavby plavárne je 9,74 milióna, pričom ide o prvý prípad v histórii KSK, keď sa pustil do výstavby krytej plavárne.
Základné konštrukcie
Časť sumy na výstavbu športoviska plánuje KSK financovať z úveru, ide konkrétne o 6,5 milióna eur, ostatok prostriedkov je z rozpočtu kraja. Výstavba začala v úvode minuloročného decembra, pričom dodávateľom je firma Metrostav Slovakia, ktorá vzišla z verejného obstarávania. Práce by mali byť ukončené do 539 dní od prevzatia stavby.
Podľa župy je v súčasnosti už ukončená výstavba základových konštrukcií oboch bazénov aj kanalizačných a potrubných vedení k bazénom v podzemnom podlaží. Taktiež bola ukončená je výstavba základov prielivových nádrží, šatní, skladových priestorov a bufetov na prvom nadzemnom podlaží. Aktuálne sa pracuje na výstavbe základových nosných stĺpov pre montáž obvodového plášťa a montáž strešnej konštrukcie plavárne.
Nízkoenergetická prevádzka
„Novostavba s bezbariérovým prístupom bude mať obdĺžnikový tvar s dvoma nadzemnými podlažiami. Súčasťou objektu bude 25-metrový plavecký bazén, vrátane jednostrannej platformy pre skoky do vody. Nachádzať sa tu bude aj menší výučbový bazén pre deti. Nebude chýbať hľadisko s kapacitou 250 miest na sedenie, sociálne zázemie, šatne či bufet,” približuje KSK. Zdôraznil tiež, že celý projekt je navrhnutý tak, aby bola jeho prevádza nízkoenergetická, pričom budú využité moderné technológie a obnoviteľné zdroje energie.
„Súčasťou bude fotovoltická elektráreň lokalizovaná na streche, tepelné čerpadlo ako zdroj tepla, využitie studňovej vody a vsakovacích systémov. Projekt tiež počíta so zakrývaním hladiny bazénovej vody,” uzavrela košická župa.
Zdroj: SITA.sk - Kráľovský Chlmec sa dočká krytej plavárne, výstavba za milióny napreduje – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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