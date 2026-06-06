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06. júna 2026
Top foto dňa (6. jún 2026): Api domčeky, pavilón šeliem, nový most, premiér SR, protest a dáždniky
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (6. jún 2026): Api domčeky vo Včeľom raji v Betliari, pavilón šeliem v bratislavskej ZOO, nový most v Banskej Bystrici, premiér SR v Čienej Hore, protest proti výstavbe v oblasti lagúny Narta v ...
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6.6.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (6. jún 2026): Api domčeky vo Včeľom raji v Betliari, pavilón šeliem v bratislavskej ZOO, nový most v Banskej Bystrici, premiér SR v Čienej Hore, protest proti výstavbe v oblasti lagúny Narta v Albánsku a pohľad na divákov keď dážď prerušil kriketovú hru v Londýne.
[photo id="2429154" /]
Top foto dňa (6. jún 2026): Api domčeky vo Včeľom raji v Betliari, pavilón šeliem v bratislavskej ZOO, nový most v Banskej Bystrici, premiér SR v Čienej Hore, protest proti výstavbe v oblasti lagúny Narta v Albánsku a pohľad na divákov keď dážď prerušil kriketovú hru v Londýne.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (6. jún 2026): Api domčeky, pavilón šeliem, nový most, premiér SR, protest a dáždniky © SITA Všetky práva vyhradené.
[photo id="2429154" /]
Top foto dňa (6. jún 2026): Api domčeky vo Včeľom raji v Betliari, pavilón šeliem v bratislavskej ZOO, nový most v Banskej Bystrici, premiér SR v Čienej Hore, protest proti výstavbe v oblasti lagúny Narta v Albánsku a pohľad na divákov keď dážď prerušil kriketovú hru v Londýne.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/top-foto-dna-6-jun-2026/">Top foto dňa (6. jún 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (6. jún 2026): Api domčeky, pavilón šeliem, nový most, premiér SR, protest a dáždniky © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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