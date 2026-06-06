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06. júna 2026
Výhercu z herne obrali o peniaze, štyroch mužov vyšetrovateľ obvinil z lúpeže
Keď poškodený začal tušiť, že niečo nie je v poriadku, pokúsil sa uniknúť. Košickí kriminalisti objasnili lúpež, ku ktorej došlo v nedeľu 31. mája v Košiciach. Skupina osôb si ...
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6.6.2026 (SITA.sk) - Keď poškodený začal tušiť, že niečo nie je v poriadku, pokúsil sa uniknúť.
Košickí kriminalisti objasnili lúpež, ku ktorej došlo v nedeľu 31. mája v Košiciach. Skupina osôb si vyhliadla svoju obeť po tom, ako v jednej z košických herní vyhral finančnú hotovosť. Pod zámienkou odvozu ho nalákali do vozidla a odviezli na odľahlejšie miesto mimo centra mesta. Keď poškodený začal tušiť, že niečo nie je v poriadku, pokúsil sa uniknúť.
„Osoby ho však mali prenasledovať a pripraviť o finančnú hotovosť, mobilný telefón, platobnú kartu, kľúče od domu a ďalšie osobné veci. Poškodenému vznikla škoda prevyšujúca 2 000 eur,“ informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti. Vďaka rýchlej reakcii, zabezpečeniu stôp, preverovaniu kamerových záznamov a intenzívnej operatívno-pátracej činnosti sa podozrivých podarilo vypátrať a zadržať krátko po skutku.
Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach vzniesol obvinenie štyrom mužom zo zločinu lúpeže spáchaného formou spolupáchateľstva. Súd rozhodol o vzatí troch obvinených do väzby, pri jednej osobe návrhu nevyhovel.
Zdroj: SITA.sk - Výhercu z herne obrali o peniaze, štyroch mužov vyšetrovateľ obvinil z lúpeže © SITA Všetky práva vyhradené.
Košickí kriminalisti objasnili lúpež, ku ktorej došlo v nedeľu 31. mája v Košiciach. Skupina osôb si vyhliadla svoju obeť po tom, ako v jednej z košických herní vyhral finančnú hotovosť. Pod zámienkou odvozu ho nalákali do vozidla a odviezli na odľahlejšie miesto mimo centra mesta. Keď poškodený začal tušiť, že niečo nie je v poriadku, pokúsil sa uniknúť.
„Osoby ho však mali prenasledovať a pripraviť o finančnú hotovosť, mobilný telefón, platobnú kartu, kľúče od domu a ďalšie osobné veci. Poškodenému vznikla škoda prevyšujúca 2 000 eur,“ informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti. Vďaka rýchlej reakcii, zabezpečeniu stôp, preverovaniu kamerových záznamov a intenzívnej operatívno-pátracej činnosti sa podozrivých podarilo vypátrať a zadržať krátko po skutku.
Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach vzniesol obvinenie štyrom mužom zo zločinu lúpeže spáchaného formou spolupáchateľstva. Súd rozhodol o vzatí troch obvinených do väzby, pri jednej osobe návrhu nevyhovel.
Zdroj: SITA.sk - Výhercu z herne obrali o peniaze, štyroch mužov vyšetrovateľ obvinil z lúpeže © SITA Všetky práva vyhradené.
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