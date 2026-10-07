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07. októbra 2026
Top foto dňa (7. október 2026): Messiho posledný zápas, fanúšikovia Slovenska, ukrajinské tanky a raketa Nuri
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (7. október 2026): Messiho posledný zápas za národný tím, fanúšikovia Slovenska na futbalovom zápase Ligy národov medzi Moldavskom a Slovenskom, ukrajinské tanky ukoristené Ruskom a štart vesmírnej ...
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7.10.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (7. október 2026): Messiho posledný zápas za národný tím, fanúšikovia Slovenska na futbalovom zápase Ligy národov medzi Moldavskom a Slovenskom, ukrajinské tanky ukoristené Ruskom a štart vesmírnej rakety Nuri.
Fotogaléria k článku: Top foto dňa (7. október 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (7. október 2026): Messiho posledný zápas, fanúšikovia Slovenska, ukrajinské tanky a raketa Nuri © SITA Všetky práva vyhradené.
Fotogaléria k článku: Top foto dňa (7. október 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (7. október 2026): Messiho posledný zápas, fanúšikovia Slovenska, ukrajinské tanky a raketa Nuri © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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