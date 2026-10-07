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07. októbra 2026

Putin ponúkol Iránu pomoc pri sprostredkovaní ukončenia konfliktu na Blízkom východe


Tagy: iransko-ruské vzťahy Konflikt USA - Irán Napätie na Blízkom východe

Rusko a Irán zároveň zdôraznili rozvíjajúcu sa spoluprácu, ktorú v posledných rokoch výrazne prehĺbili v obchode aj obrane. Ruský prezident



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russia_putin_511_3 676x441 7.10.2026 (SITA.sk) - Rusko a Irán zároveň zdôraznili rozvíjajúcu sa spoluprácu, ktorú v posledných rokoch výrazne prehĺbili v obchode aj obrane.


Ruský prezident Vladimir Putin v telefonáte s iránskym prezidentom Masúdom Pezeškjánom ponúkol pomoc Moskvy pri sprostredkovaní ukončenia vojny na Blízkom východe, informovali v stredu iránske štátne médiá.


Obaja lídri zároveň hovorili o „pozitívnom a rozširujúcom sa vývoji vzťahov“ medzi Ruskom a Iránom a zdôraznili potrebu ich ďalšieho prehlbovania, uviedla agentúra IRNA.

Agresor zmierňuje napätie


Putin podľa agentúry podporil snahy krajín, ktoré sa pokúšajú sprostredkovať rokovania a zmierniť napätie. Irán sa podľa ruského prezidenta „môže spoľahnúť, že Moskva je pripravená zohrávať úlohu a poskytnúť v tejto veci pomoc“.

Rusko a Irán v posledných rokoch výrazne posilnili vojenskú aj obchodnú spoluprácu, najmä počas ruskej vojny proti Ukrajine.

Moskva je pripravená


Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov už minulý mesiac v OSN vyhlásil, že Moskva je pripravená pomôcť stabilizovať situáciu v Hormuzskom prielive a širšom regióne Perzského zálivu.

Vojna sa začala koncom februára útokmi USA a Izraela na Irán, pri ktorých zahynul aj najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí. Irán odvtedy blokuje Hormuzský prieliv, zatiaľ čo USA udržiavajú blokádu iránskych prístavov.


Zdroj: SITA.sk - Putin ponúkol Iránu pomoc pri sprostredkovaní ukončenia konfliktu na Blízkom východe © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: iransko-ruské vzťahy Konflikt USA - Irán Napätie na Blízkom východe
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