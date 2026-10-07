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07. októbra 2026

FPU bude mať nového riaditeľa, rada fondu vyhlásila výzvu na predkladanie prihlášok


Tagy: Nový riaditeľ Rada Fondu na podporu umenia

Prihlášky možno doručiť do 16. novembra 2026, samotná voľba by sa mala konať 10. decembra 2026. Rada Fondu na podporu umenia (FPU) schválila ...



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fpu2 676x451 7.10.2026 (SITA.sk) - Prihlášky možno doručiť do 16. novembra 2026, samotná voľba by sa mala konať 10. decembra 2026.


Rada Fondu na podporu umenia (FPU) schválila vyhlásenie výzvy na predkladanie prihlášok na voľbu nového riaditeľa či riaditeľky Fondu. Ako z FPU informovali, prihlášky možno doručiť do 16. novembra 2026. Samotná voľba by sa mala konať 10. decembra 2026.

Pôvodná výzva


Rada FPU ešte v úvode septembra rozhodla o zrušení vyhlásenej výzvy na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa či riaditeľky FPU a avizovala vyhlásenie novej výzvy. Argumentovala vtedy tým, že k tomuto kroku pristúpila s cieľom zabezpečiť voľbu, ktorá nebude vyvolávať pochybnosti o jej priebehu či výsledku. Krátko pred tým jej ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) odporúčala zrušenie vtedajšej vyhlásenej výzvu na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa FPU a vyhlásenie novej výzvy.

Pri posudzovaní výzvy sa totiž podľa rezortu kultúry objavili viaceré otázky týkajúce sa súladu jej obsahu s príslušnými ustanoveniami zákona o Fonde, preto ministerka považovala za dôležité riadne posúdenie týchto otázok a nastavenie ďalšieho postupu tak, aby nevyvolával pochybnosti o zákonnosti a transparentnosti voľby. Predošlý riaditeľ Ondrej Špoták skončil na čele FPU na sklonku apríla 2025, odvolala ho Rada FPU.

Zásady podpornej činnosti


Rada FPU tiež na svojom 19. rokovaní schválila Zásady a priority podpornej činnosti na budúci rok. Ako FPU uvádza, je to jeden zo základných dokumentov, ktorými sa riadi jeho podporná činnosť a je v ňom zadefinovaný rámec na napĺňanie poslania Fondu, teda poskytovania finančných prostriedkov na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu.

Teší ma, že Rada schválila Zásady a priority podpornej činnosti na rok 2027 a že prvú výzvu vyhlásime už 19. októbra. Harmonogram výziev považujem za jeden z najdôležitejších dokumentov, ktorými sa Fond riadi, a jeho dodržanie je pre nás prioritou. Žiadatelia tak budú mať jasný rámec a dostatok času na prípravu projektov,“ vraví predseda Rady FPU Milan Sedláček.

Harmonogram projektov


Na rokovaní Rady FPU bol tiež schválený Harmonogram výziev na rok 2027, prvá z nich by mala byť vyhlásená 19. októbra 2026. Do konca roka 2026 by mal FPU vyhlásiť päť grantových výziev. Zásady aj harmonogram budú zverejnené na jeho webe už čoskoro.

Včasné schválenie zásad a harmonogramu dáva žiadateľom aj umeleckej obci predvídateľnosť, ktorú od nás očakávajú. Urobili sme maximum, celý rok sme zbierali pripomienky odbornej verejnosti a ktoré boli možné, tie sme zapracovali,” uviedol poverený riaditeľ FPU František Kornaj.


Zdroj: SITA.sk - FPU bude mať nového riaditeľa, rada fondu vyhlásila výzvu na predkladanie prihlášok © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nový riaditeľ Rada Fondu na podporu umenia
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