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08. októbra 2026
Top foto dňa (8. október 2026): 3 roky od útoku Hamasu na Izrael, kúpele Grössling a časová schránka
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (8. október 2026): Inštalácia k výročiu 3 rokov od útoku Hamasu na Izrael, kúpele Grössling pred rekonštrukciou a časová schránka uložená v Banskej Bystrici. Fotogaléria k článku:
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8.10.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (8. október 2026): Inštalácia k výročiu 3 rokov od útoku Hamasu na Izrael, kúpele Grössling pred rekonštrukciou a časová schránka uložená v Banskej Bystrici.
Fotogaléria k článku: Top foto dňa (8. október 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (8. október 2026): 3 roky od útoku Hamasu na Izrael, kúpele Grössling a časová schránka © SITA Všetky práva vyhradené.
Fotogaléria k článku: Top foto dňa (8. október 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (8. október 2026): 3 roky od útoku Hamasu na Izrael, kúpele Grössling a časová schránka © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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