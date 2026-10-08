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08. októbra 2026

Kirgizsko odsúdilo syna bývalého prezidenta za pokus o prevrat


Tagy: Bývalý prezident opoziční politici Pokus o prevrat Prezidentské voľby

Ex-prezident Almazbek Atambajev žije od roku 2023 v exile, neprítomnosti bol odsúdený na viac ako 11 rokov väzenia za korupciu. Kirgizský súd vo štvrtok odsúdil syna bývalého prezidenta a ďalších ...



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kyrgyzstan_constitution_46035 d684535f9b364baabbc02bc9a18da8d9 scaled 1 676x451 8.10.2026 (SITA.sk) - Ex-prezident Almazbek Atambajev žije od roku 2023 v exile, neprítomnosti bol odsúdený na viac ako 11 rokov väzenia za korupciu.


Kirgizský súd vo štvrtok odsúdil syna bývalého prezidenta a ďalších troch opozičných politikov na tresty odňatia slobody za pokus o prevzatie moci.

Zánik demokracie


Kirgizsko, ktoré bolo dlhé roky považované za najotvorenejší a najdemokratickejší štát regiónu, čelí za vlády prezidenta Sadyra Žaparova rastúcej kritike za oslabovanie demokratických inštitúcií.

Kadyrbek Atambajev, podpredseda stredoľavicovej strany Sociálni demokrati a syn bývalého prezidenta Almazbeka Atambajeva, dostal štvorročný trest väzenia za pokus o „násilné prevzatie moci“. Rozhodol o tom súd v hlavnom meste Biškek.

Líder strany a ďalší dvaja obžalovaní boli uznaní vinnými z podobných trestných činov. Jedného z obvinených súd oslobodil.

Poistka pred voľbami


Rozsudky prichádzajú pred prezidentskými voľbami plánovanými na január, v ktorých chce podľa vlastných slov Žaparov zvíťaziť výrazným rozdielom.

Súčasný prezident sa dostal k moci po pouličných protestoch a revolúcii v roku 2020. Jeho vláda odvtedy obmedzila činnosť kritických médií, nechala uväzniť viacerých opozičných politikov a sprísnila kontrolu nad volebným procesom.

Bývalý prezident Almazbek Atambajev, ktorý patrí medzi kritikov Žaparova, žije od roku 2023 v exile. Sedemdesiatročný politik bol v neprítomnosti odsúdený na viac ako 11 rokov väzenia za korupciu. Obvinenia odmieta.


Zdroj: SITA.sk - Kirgizsko odsúdilo syna bývalého prezidenta za pokus o prevrat © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bývalý prezident opoziční politici Pokus o prevrat Prezidentské voľby
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