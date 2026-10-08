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08. októbra 2026
Kirgizsko odsúdilo syna bývalého prezidenta za pokus o prevrat
Ex-prezident Almazbek Atambajev žije od roku 2023 v exile, neprítomnosti bol odsúdený na viac ako 11 rokov väzenia za korupciu. Kirgizský súd vo štvrtok odsúdil syna bývalého prezidenta a ďalších ...
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8.10.2026 (SITA.sk) - Ex-prezident Almazbek Atambajev žije od roku 2023 v exile, neprítomnosti bol odsúdený na viac ako 11 rokov väzenia za korupciu.
Kirgizský súd vo štvrtok odsúdil syna bývalého prezidenta a ďalších troch opozičných politikov na tresty odňatia slobody za pokus o prevzatie moci.
Kirgizsko, ktoré bolo dlhé roky považované za najotvorenejší a najdemokratickejší štát regiónu, čelí za vlády prezidenta Sadyra Žaparova rastúcej kritike za oslabovanie demokratických inštitúcií.
Kadyrbek Atambajev, podpredseda stredoľavicovej strany Sociálni demokrati a syn bývalého prezidenta Almazbeka Atambajeva, dostal štvorročný trest väzenia za pokus o „násilné prevzatie moci“. Rozhodol o tom súd v hlavnom meste Biškek.
Líder strany a ďalší dvaja obžalovaní boli uznaní vinnými z podobných trestných činov. Jedného z obvinených súd oslobodil.
Rozsudky prichádzajú pred prezidentskými voľbami plánovanými na január, v ktorých chce podľa vlastných slov Žaparov zvíťaziť výrazným rozdielom.
Súčasný prezident sa dostal k moci po pouličných protestoch a revolúcii v roku 2020. Jeho vláda odvtedy obmedzila činnosť kritických médií, nechala uväzniť viacerých opozičných politikov a sprísnila kontrolu nad volebným procesom.
Bývalý prezident Almazbek Atambajev, ktorý patrí medzi kritikov Žaparova, žije od roku 2023 v exile. Sedemdesiatročný politik bol v neprítomnosti odsúdený na viac ako 11 rokov väzenia za korupciu. Obvinenia odmieta.
Zdroj: SITA.sk - Kirgizsko odsúdilo syna bývalého prezidenta za pokus o prevrat © SITA Všetky práva vyhradené.
Kirgizský súd vo štvrtok odsúdil syna bývalého prezidenta a ďalších troch opozičných politikov na tresty odňatia slobody za pokus o prevzatie moci.
Zánik demokracie
Kirgizsko, ktoré bolo dlhé roky považované za najotvorenejší a najdemokratickejší štát regiónu, čelí za vlády prezidenta Sadyra Žaparova rastúcej kritike za oslabovanie demokratických inštitúcií.
Kadyrbek Atambajev, podpredseda stredoľavicovej strany Sociálni demokrati a syn bývalého prezidenta Almazbeka Atambajeva, dostal štvorročný trest väzenia za pokus o „násilné prevzatie moci“. Rozhodol o tom súd v hlavnom meste Biškek.
Líder strany a ďalší dvaja obžalovaní boli uznaní vinnými z podobných trestných činov. Jedného z obvinených súd oslobodil.
Poistka pred voľbami
Rozsudky prichádzajú pred prezidentskými voľbami plánovanými na január, v ktorých chce podľa vlastných slov Žaparov zvíťaziť výrazným rozdielom.
Súčasný prezident sa dostal k moci po pouličných protestoch a revolúcii v roku 2020. Jeho vláda odvtedy obmedzila činnosť kritických médií, nechala uväzniť viacerých opozičných politikov a sprísnila kontrolu nad volebným procesom.
Bývalý prezident Almazbek Atambajev, ktorý patrí medzi kritikov Žaparova, žije od roku 2023 v exile. Sedemdesiatročný politik bol v neprítomnosti odsúdený na viac ako 11 rokov väzenia za korupciu. Obvinenia odmieta.
Zdroj: SITA.sk - Kirgizsko odsúdilo syna bývalého prezidenta za pokus o prevrat © SITA Všetky práva vyhradené.
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