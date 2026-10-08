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08. októbra 2026

Vojna na Ukrajine sa dostala do slepej uličky. Rubio varuje, prečo to môže byť nebezpečné


Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Podľa šéfa americkej diplomacie sú takéto situácie nebezpečné, pretože obe strany môžu nadobudnúť pocit, že na prelomenie patovej situácie musia konflikt vystupňovať.



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portugal_us_rubio_31963 676x451 8.10.2026 (SITA.sk) - Podľa šéfa americkej diplomacie sú takéto situácie nebezpečné, pretože obe strany môžu nadobudnúť pocit, že na prelomenie patovej situácie musia konflikt vystupňovať.


Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vo štvrtok varoval, že vojna medzi Ruskom a Ukrajinou sa dostala do slepej uličky, ktorá môže jednu alebo obe strany podnietiť k ďalšej eskalácii konfliktu.

Nebezpečná vojna


Je to mimoriadne nebezpečná vojna, pretože sa úprimne zdá, že momentálne uviazla na mŕtvom bode,“ povedal Rubio počas medzipristátia v Portugalsku na záver svojej cesty po Európe.

Podľa šéfa americkej diplomacie sú takéto situácie nebezpečné, pretože obe strany môžu nadobudnúť pocit, že na prelomenie patovej situácie musia konflikt vystupňovať.

Akákoľvek eskalácia by mohla veľmi rýchlo premeniť vojnu medzi dvoma krajinami na oveľa širší a podstatne nebezpečnejší regionálny konflikt,“ upozornil Rubio potom, ako Ukrajina obvinila Rusko z úmyselného útoku na civilistov v Kramatorsku.

Dva autobusy, tridsať mŕtvych


Pri explóziách dvoch autobusov v meste v blízkosti frontovej línie vo štvrtok podľa ukrajinských úradov zahynulo 30 ľudí, čo predstavuje jeden z najsmrteľnejších útokov za posledné týždne.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že útok nezostane bez odozvy. „Tento útok nezostane bez odozvy. Rusko sa snaží zničiť všetok život v Donbase a svet musí reagovať rozhodne a pevne,“ napísal na platforme Telegram.

Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Vojna na Ukrajine sa dostala do slepej uličky. Rubio varuje, prečo to môže byť nebezpečné © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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