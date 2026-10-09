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09. októbra 2026
Top foto dňa (9. október 2026): Vlhová pred sezónou, Babiš počas voľby, móda na Slovensku a prezidenti UEFA a SFZ
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (9. október 2026): Lyžiarka Petra Vlhová pred novou sezónou, Bratislavské módne dni, Babiš s manželkou počas komunálnych volieb a volieb do senátu v Českej republike, vyhlásenie Nobelovej ceny za ...
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9.10.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (9. október 2026): Lyžiarka Petra Vlhová pred novou sezónou, Bratislavské módne dni, Babiš s manželkou počas komunálnych volieb a volieb do senátu v Českej republike, vyhlásenie Nobelovej ceny za mier, Robert Fico prijal prezidentov UEFA a SFZ a panoráma Singapuru.
Fotogaléria k článku: Top foto dňa (9. október 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (9. október 2026): Vlhová pred sezónou, Babiš počas voľby, móda na Slovensku a prezidenti UEFA a SFZ © SITA Všetky práva vyhradené.
Fotogaléria k článku: Top foto dňa (9. október 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (9. október 2026): Vlhová pred sezónou, Babiš počas voľby, móda na Slovensku a prezidenti UEFA a SFZ © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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