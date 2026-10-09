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09. októbra 2026

Favoritom volieb primátora Košíc je podľa najnovšieho prieskumu Ladislav Lörinc, Polaček je až tretí


Tagy: Komunálne voľby 2026 na Slovensku

Prieskum nechal spracovať volebný tím kandidáta na primátora Košíc Martina Mudráka. Najnovší prieskum ukazuje ako favorita volieb na košického primátora Ladislava ...



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img20251117101542 scaled 1 676x507 9.10.2026 (SITA.sk) - Prieskum nechal spracovať volebný tím kandidáta na primátora Košíc Martina Mudráka.


Najnovší prieskum ukazuje ako favorita volieb na košického primátora Ladislava Lörinca, súčasný primátor Jaroslav Polaček v ňom skončil tretí. Na druhej priečke skončil kandidát progresívcov Martin Mudrák. Prieskum realizovala agentúra Focus v dňoch 24. septembra až 7. októbra 2026, na vzorke 517 respondentov s trvalým pobytom v Košiciach. Dáta boli zbierané prostredníctvom online dotazníka.

Model zahŕňa respondentov, ktorí na 10-bodovej škále pravdepodobnosti účasti vo voľbách uvádzali hodnoty 6 až 10, konkrétne išlo o 76,1 percenta vzorky. Percentá jednotlivých kandidátov boli počítané z odpovedí respondentov, ktorí uviedli konkrétneho kandidáta. Nerozhodnutí voliči, ktorých bolo 20,9 percenta z tejto skupiny, sú uvádzaní samostatne. Prieskum nechal spracovať Mudrákov volebný tím.

Výsledky prieskumu ukazujú, že Lörinc by zvíťazil so ziskom 29,2 percenta. S odstupom temer ôsmich percent nasleduje Mudrák, ktorého by volilo 21,3 percenta respondentov, ktorí sa chystajú voliť. Tretiu priečku s 20,9 percentami obsadil súčasný košický primátor Polaček. Za ním sa umiestnila terajšia starostka MČ Nad Jazerom Lenka Kovačevičová, s podporou 15,1 percenta voličov.

Nezávislého kandidáta Alexandra Riabova by podporilo 7,3 percenta voličov, ďalší nezávislý kandidát Miroslav Sabol by získal 2,8 percenta hlasov. Kandidát hnutia Jednota Slovanov Ladislav Lőrincz by získal podporu 2,4 percenta voličov a Alexander Székely kandidujúci za Slovenské hnutie obrody by podľa prieskumu získal 0,8 percenta hlasov.

Výsledok môžu ovplyvniť ešte nerozhodnutí voliči. Medzi tými, ktorí plánujú ísť voliť, si zatiaľ kandidáta nevybralo 20,9 percenta.


Zdroj: SITA.sk - Favoritom volieb primátora Košíc je podľa najnovšieho prieskumu Ladislav Lörinc, Polaček je až tretí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne voľby 2026 na Slovensku
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