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09. októbra 2026
Nadácia Milana Šimečku odmieta politizáciu auditu ministerstva kultúry, jej projekty boli zrealizované a prostriedky využité hospodárne
Ako nadácia uviedla v tlačovej správe, jej projekty boli zrealizované a financie boli použité hospodárne a v súlade s účelom. Nadácia Milana Šimečku ...
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9.10.2026 (SITA.sk) - Ako nadácia uviedla v tlačovej správe, jej projekty boli zrealizované a financie boli použité hospodárne a v súlade s účelom.
Nadácia Milana Šimečku (NMŠ) odmieta politizáciu záverov auditu rezortu kultúry, jej projekty boli zrealizované a prostriedky využité hospodárne. Ako nadácia uviedla v tlačovej správe, jej projekty boli zrealizované a financie boli použité hospodárne a v súlade s účelom. Takýto je výsledok preukázala aj kontrola Ministerstva kultúry SR.
„Nadácia odmieta politizáciu záverov auditu a vyjadrenia o závažných pochybeniach. Z celkovej kontrolovanej sumy vyše 432-tisíc eur priznáva neúmyselné administratívne nedostatky vo výške 1,7 % (7 430 eur), ktoré je pripravená v rámci správneho konania vrátiť. Zvyšných 11 zo 16 zistení rozporuje,” uviedla.
Nadácia Milana Šimečku tiež pripomenula, že za ostatný rok bola predmetom šiestich kontrol, a to od Ministerstva spravodlivosti, Inšpektorátu práce, Fondu na podporu umenia, Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a samotného rezortu kultúry SR.
„6. októbra 2026 sa skončil hĺbkový audit Odboru vnútorného auditu Ministerstva kultúry SR, ktorý v NMŠ prebiehal od 27. apríla na základe uznesenia vlády SR z 18. februára 2026,” uvádza nadácia s tým, že v rámci auditu bolo preverených 32 projektov z rokov 2020 až 2026. Ich celková hodnota bola takmer 433-tisíc eur.
„Samotná správa audítorov konštatuje, že použitie finančných prostriedkov bolo „hodnoverne preukázané“, v súlade s rozpočtom aj účelom, pričom výdavky boli oprávnené a hospodárne s výnimkou vytknutých nedostatkov. Nadácia dodržala povinné spolufinancovanie a z dotácií jej nevznikli žiadne neoprávnené výnosy,” uvádza NMŠ.
Nadácia ale priznáva určité administratívne pochybenia a napráva ich. Ako uviedla, z celkovo 16 zistení akceptujú päť pochybení v celkovej hodnote 7 430 eur. Ide o 1,7 percenta z celej kontrolovanej sumy. Tieto pochybenia sa týkajú napríklad prekročenia rozpočtovej položky počas pandémie.
„V pandemickom roku došlo k navýšeniu položiek na služby ako príprava videozáznamu o viac ako 20 percent bez predchádzajúceho písomného súhlasu fondu. Dielo bolo dodané a riadne využité. Ďalším pochybením bol napríklad chýbajúci podpis pri autorskej zmluve, na ktorej chýba fyzický podpis. Dielo bolo plne dodané a zverejnené, avšak podpis sa nepodarilo včas zabezpečiť z dôvodu jej častých pracovných ciest na Ukrajinu,” priblížia NMŠ.
Rovnako akceptovala aj pochybenie v dôsledku administratívneho nedopatrenia, pri ktorom bolo duplicitne zaradených päť účtovných dokladov v celkovej sume čosi vyše tritisíc eur vo vyúčtovaniach a povinnom spolufinancovaní.
Nadácia zdôraznila, že nešlo o žiaden cieľ obohatiť sa a poskytovateľom dotácií už doložila žiadosti o opravu, spolu s náhradnými riadnymi dokladmi a potvrdeniami o úhrade prostriedkov reálne vynaložených na projekt. V súvislosti s týmito a podobnými administratívnymi nedostatkami nadácia prijala aj interné nápravné opatrenia a spresnila procesy zúčtovávania.
Ostatných 11 zistení auditu nadácia odmieta, podľa nej v praxi nemali žiadny vplyv na realizáciu projektov, efektívnosť, účelnosť či hospodárnosť. Audit ich pritom označuje za zlyhania s „vysokou závažnosťou“.
„Do kategórie „závažných“ kontrolóri zaradili napríklad položku 4,15 eura za registráciu domény fjuzn.sk (presah platnosti o tri mesiace do ďalšieho roka) či honorár 200,07 eura pre vystupujúcu umelkyňu, vyplatený dva dni pred vystúpením namiesto po ňom,” uvádza nadácia.
Doplnila, že v rámci auditu im bolo vyčítané viaczdrojové financovanie za celkovo 29-tisíc eur. Odmieta však tvrdenie, že na „ten istý účel“ čerpala peniaze z dvoch zdrojov, konkrétne Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a MK SR.
„Išlo o financovanie odlišných častí komplexného programu rôznych aktivít v iných mestách, v odlišných časových fázach a so samostatnými položkami. Viaczdrojové financovanie je navyše priamym pilierom vládnej Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu SR 2030 (cieľ Efektívne financovaná kultúra),” uvádza.
Nadácia v reakcii na záverečnú správu auditu poukázala aj na porušenie predvídateľnosti a princípu dobrej viery. Poskytovatelia boli podľa jej vyjadrenia o oboch zdrojoch informovaní od začiatku, je tiež toho názoru, že aj existencia inej dotácie bola prekážkou, rezort ju mal posúdiť ešte pred schválením.
„Keďže štát dotáciu riadne schválil, na strane nadácie vzniklo legitímne očakávanie a právna istota, že podmienky splnila. V zmysle judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva aj Súdneho dvora EÚ je v priamom rozpore s princípmi dobrej správy, aby štát spätne a výlučne na ťarchu prijímateľa prehodnocoval svoj vlastný postup voči subjektu, ktorý konal v dobrej viere,” dopĺňa NMŠ. Nadácia zdôraznila, že rešpektujú kontrolu verejných financií, no sú toho názoru, že priebeh auditu nesie jasné znaky politického zadania.
„Kým projekty nadácie preveroval tím 2,5 audítora, paralelne kontrolovaný iný subjekt s dotáciami za takmer milión eur preverovalo len 1,5 osoby. Nadácia na prípravu podkladov vynaložila 1 500 hodín, minimálne rovnakú hodinovú dotáciu vynaložilo oddelenie auditu MKSR. Sme presvedčení, že ide o neprimerané nasadenie kapacít a neefektívne využitie verejných prostriedkov,” tvrdí.
Hovorí tiež odmietnutí dialógu, poukazujúc, že hoci 1. októbra 2026 predložila podrobné vecné námietky voči zisteniam auditu, ministerstvo kultúry ich paušálne odmietlo a do záverečnej správy nebola zapracovaná ani jedna.
„Sme presvedčení, že skutočným cieľom tejto a ďalších piatich kontrol za posledných 5 mesiacov nie je ochrana verejných zdrojov, ale snaha paralyzovať nezávislé organizácie a odviesť pozornosť verejnosti od skutočných problémov, ako je schvaľovanie štátneho rozpočtu či koaličná kríza. Z administratívnych pochybení na úrovni 1,7 percenta sa vytvára naratív o zneužívaní peňazí. Odmietame takéto politické zneužívanie a na ochranu nášho dobrého mena využijeme všetky dostupné právne prostriedky v ďalších správnych konaniach,“ uzavrela Veronika Fishbone Vlčková z Nadácie Milana Šimečku.
Zdroj: SITA.sk - Nadácia Milana Šimečku odmieta politizáciu auditu ministerstva kultúry, jej projekty boli zrealizované a prostriedky využité hospodárne © SITA Všetky práva vyhradené.
Nadácia Milana Šimečku (NMŠ) odmieta politizáciu záverov auditu rezortu kultúry, jej projekty boli zrealizované a prostriedky využité hospodárne. Ako nadácia uviedla v tlačovej správe, jej projekty boli zrealizované a financie boli použité hospodárne a v súlade s účelom. Takýto je výsledok preukázala aj kontrola Ministerstva kultúry SR.
„Nadácia odmieta politizáciu záverov auditu a vyjadrenia o závažných pochybeniach. Z celkovej kontrolovanej sumy vyše 432-tisíc eur priznáva neúmyselné administratívne nedostatky vo výške 1,7 % (7 430 eur), ktoré je pripravená v rámci správneho konania vrátiť. Zvyšných 11 zo 16 zistení rozporuje,” uviedla.
Preukázané použitie finančných prostriedkov
Nadácia Milana Šimečku tiež pripomenula, že za ostatný rok bola predmetom šiestich kontrol, a to od Ministerstva spravodlivosti, Inšpektorátu práce, Fondu na podporu umenia, Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a samotného rezortu kultúry SR.
„6. októbra 2026 sa skončil hĺbkový audit Odboru vnútorného auditu Ministerstva kultúry SR, ktorý v NMŠ prebiehal od 27. apríla na základe uznesenia vlády SR z 18. februára 2026,” uvádza nadácia s tým, že v rámci auditu bolo preverených 32 projektov z rokov 2020 až 2026. Ich celková hodnota bola takmer 433-tisíc eur.
„Samotná správa audítorov konštatuje, že použitie finančných prostriedkov bolo „hodnoverne preukázané“, v súlade s rozpočtom aj účelom, pričom výdavky boli oprávnené a hospodárne s výnimkou vytknutých nedostatkov. Nadácia dodržala povinné spolufinancovanie a z dotácií jej nevznikli žiadne neoprávnené výnosy,” uvádza NMŠ.
Administratívne nedopatrenie
Nadácia ale priznáva určité administratívne pochybenia a napráva ich. Ako uviedla, z celkovo 16 zistení akceptujú päť pochybení v celkovej hodnote 7 430 eur. Ide o 1,7 percenta z celej kontrolovanej sumy. Tieto pochybenia sa týkajú napríklad prekročenia rozpočtovej položky počas pandémie.
„V pandemickom roku došlo k navýšeniu položiek na služby ako príprava videozáznamu o viac ako 20 percent bez predchádzajúceho písomného súhlasu fondu. Dielo bolo dodané a riadne využité. Ďalším pochybením bol napríklad chýbajúci podpis pri autorskej zmluve, na ktorej chýba fyzický podpis. Dielo bolo plne dodané a zverejnené, avšak podpis sa nepodarilo včas zabezpečiť z dôvodu jej častých pracovných ciest na Ukrajinu,” priblížia NMŠ.
Rovnako akceptovala aj pochybenie v dôsledku administratívneho nedopatrenia, pri ktorom bolo duplicitne zaradených päť účtovných dokladov v celkovej sume čosi vyše tritisíc eur vo vyúčtovaniach a povinnom spolufinancovaní.
Cieľom nebolo obohatiť nadáciu
Nadácia zdôraznila, že nešlo o žiaden cieľ obohatiť sa a poskytovateľom dotácií už doložila žiadosti o opravu, spolu s náhradnými riadnymi dokladmi a potvrdeniami o úhrade prostriedkov reálne vynaložených na projekt. V súvislosti s týmito a podobnými administratívnymi nedostatkami nadácia prijala aj interné nápravné opatrenia a spresnila procesy zúčtovávania.
Ostatných 11 zistení auditu nadácia odmieta, podľa nej v praxi nemali žiadny vplyv na realizáciu projektov, efektívnosť, účelnosť či hospodárnosť. Audit ich pritom označuje za zlyhania s „vysokou závažnosťou“.
„Do kategórie „závažných“ kontrolóri zaradili napríklad položku 4,15 eura za registráciu domény fjuzn.sk (presah platnosti o tri mesiace do ďalšieho roka) či honorár 200,07 eura pre vystupujúcu umelkyňu, vyplatený dva dni pred vystúpením namiesto po ňom,” uvádza nadácia.
Záverečná správa auditu
Doplnila, že v rámci auditu im bolo vyčítané viaczdrojové financovanie za celkovo 29-tisíc eur. Odmieta však tvrdenie, že na „ten istý účel“ čerpala peniaze z dvoch zdrojov, konkrétne Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a MK SR.
„Išlo o financovanie odlišných častí komplexného programu rôznych aktivít v iných mestách, v odlišných časových fázach a so samostatnými položkami. Viaczdrojové financovanie je navyše priamym pilierom vládnej Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu SR 2030 (cieľ Efektívne financovaná kultúra),” uvádza.
Nadácia v reakcii na záverečnú správu auditu poukázala aj na porušenie predvídateľnosti a princípu dobrej viery. Poskytovatelia boli podľa jej vyjadrenia o oboch zdrojoch informovaní od začiatku, je tiež toho názoru, že aj existencia inej dotácie bola prekážkou, rezort ju mal posúdiť ešte pred schválením.
Neprimerané nasadenie kapacít
„Keďže štát dotáciu riadne schválil, na strane nadácie vzniklo legitímne očakávanie a právna istota, že podmienky splnila. V zmysle judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva aj Súdneho dvora EÚ je v priamom rozpore s princípmi dobrej správy, aby štát spätne a výlučne na ťarchu prijímateľa prehodnocoval svoj vlastný postup voči subjektu, ktorý konal v dobrej viere,” dopĺňa NMŠ. Nadácia zdôraznila, že rešpektujú kontrolu verejných financií, no sú toho názoru, že priebeh auditu nesie jasné znaky politického zadania.
„Kým projekty nadácie preveroval tím 2,5 audítora, paralelne kontrolovaný iný subjekt s dotáciami za takmer milión eur preverovalo len 1,5 osoby. Nadácia na prípravu podkladov vynaložila 1 500 hodín, minimálne rovnakú hodinovú dotáciu vynaložilo oddelenie auditu MKSR. Sme presvedčení, že ide o neprimerané nasadenie kapacít a neefektívne využitie verejných prostriedkov,” tvrdí.
Politické zneužívanie
Hovorí tiež odmietnutí dialógu, poukazujúc, že hoci 1. októbra 2026 predložila podrobné vecné námietky voči zisteniam auditu, ministerstvo kultúry ich paušálne odmietlo a do záverečnej správy nebola zapracovaná ani jedna.
„Sme presvedčení, že skutočným cieľom tejto a ďalších piatich kontrol za posledných 5 mesiacov nie je ochrana verejných zdrojov, ale snaha paralyzovať nezávislé organizácie a odviesť pozornosť verejnosti od skutočných problémov, ako je schvaľovanie štátneho rozpočtu či koaličná kríza. Z administratívnych pochybení na úrovni 1,7 percenta sa vytvára naratív o zneužívaní peňazí. Odmietame takéto politické zneužívanie a na ochranu nášho dobrého mena využijeme všetky dostupné právne prostriedky v ďalších správnych konaniach,“ uzavrela Veronika Fishbone Vlčková z Nadácie Milana Šimečku.
Zdroj: SITA.sk - Nadácia Milana Šimečku odmieta politizáciu auditu ministerstva kultúry, jej projekty boli zrealizované a prostriedky využité hospodárne © SITA Všetky práva vyhradené.
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