Top pláže leta 2026: Z Bratislavy sa tam dostanete do troch hodín
Grécke ostrovy Mykonos či Skiathos, chorvátsky Zadar, cyperská Larnaka i čoraz populárnejšia Čierna Hora. Bratislavské letisko otvorilo letnú sezónu novými linkami, ktoré budú hitmi tohto ...
2.6.2026 (SITA.sk) - Grécke ostrovy Mykonos či Skiathos, chorvátsky Zadar, cyperská Larnaka i čoraz populárnejšia Čierna Hora.
Bratislavské letisko otvorilo letnú sezónu novými linkami, ktoré budú hitmi tohto leta. Kým niekto plánuje pár dní pri plážovom bare, iný hľadá pokojnejšie pláže, menšie mestá a dovolenku bez davov.
"Počas tohto leta majú cestujúci odlietajúci z Bratislavy najširší výber ponuky letov a dovolenkových destinácií v histórii letiska, až vyše 80. Pribudli napríklad nové priame lety na Mykonos, do Podgorice, francúzskeho Nice, Larnaky, albánskej Tirany či talianskej Lamezia Terme i Palerma a ďalšie," vymenúva Veronika Demovičová, hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika. "Je tak na rozhodnutí cestujúcich, či si zvolia priame lety do niektorej z nových destinácií (napríklad do letovísk v Gruzínsku či Španielsku), alebo uprednostnia tradičné priame lety do tureckej Antalye, či si vyberú chladnejšie Baltské more s letmi do Gdanska a iné," dodala.
O nových dovolenkových trendoch, top plážach aj miestach, ktoré sa toto leto oplatí vidieť, sa hovorilo aj počas otvorenia letnej sezóny v IQOS Lounge na bratislavskom letisku.
"Letisko je pre mnohých momentom, keď sa dovolenka naozaj začína. Pri tvorbe IQOS Lounge sme chceli dospelým užívateľom bezdymových produktov ponúknuť príjemné miesto, kde si pred odletom môžu oddýchnuť a naladiť sa na svoju cestu. Aj preto sme otvorenie letnej sezóny spojili s inšpiráciou na dovolenky, atmosférou a tipmi na miesta, ktoré budú toto leto patriť k najvyhľadávanejším," hovorí Michal Želinský, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy Philip Morris Slovensko.
Podľa travel influencera Milana Bez Mapy budú práve rozdielne dovolenkové nálady jedným z hlavných trendov tejto sezóny. "Mykonos a Čierna Hora sú dva úplne odlišné typy dovolenky. Mykonos je energia, beach bary, západy slnka a zážitky. Čierna Hora je pokojnejšia, spontánnejšia a stále vie veľmi príjemne prekvapiť," hovorí Milan Bez Mapy.
Kým Mykonos odporúča ľuďom, ktorí chcú, aby sa stále niečo dialo, pri Čiernej Hore vyzdvihuje kombináciu mora, hôr, menších miest a pokojnejšej atmosféry. "Na Mykonose odporúčam ísť aj mimo centra, napríklad na pláže Agios Sostis alebo Paraga. V Čiernej Hore je zas super prejsť si pobrežie od Kotoru cez Budvu až po pokojnejšie miesta na juhu. Každé z tých miest funguje úplne inak," dodáva. A ktoré pláže budú hitom tohto leta?
TOP pláže 2026 podľa Milana Bez Mapy
Navagio Beach, Zakynthos
Aj keď ste ju videli stokrát na fotkách, stále má wow efekt. Tyrkysová voda, strmé útesy a ikonický vrak lode jednoducho fungujú aj naživo.
Elafonissi Beach, Kréta
Skvelé miesto, ak chce človek kombinovať pláže, oddych aj dlhšiu dovolenku bez pocitu stereotypu.
Es Trenc Beach, Mallorca
Veľmi čistá prírodná pláž bez veľkých hotelov priamo pri mori. Aj napriek popularite si stále drží pokojnejšiu atmosféru.
Zdroj: SITA.sk - Top pláže leta 2026: Z Bratislavy sa tam dostanete do troch hodín © SITA Všetky práva vyhradené.
