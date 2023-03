Tu je jediná správna cesta, ako sa konečne zbaviť nechutných rybeniek (švehla obyčajná) v kúpeľni

Hľadáte osvedčený spôsob, ako sa zbaviť rybeniek domácich z kúpeľne? Tu je pár trikov, ako zistiť, či máte doma rybenky a ako sa ich zbaviť!

Ako vyzerajú rybenky domáce?

Rybenky majú striebristý bezkrídlový pancier o veľkosti asi 7-10 mm. Májú dlhé, nitkovité tykadlá a tri štetiny na konci brucha. Našťastie neprenášajú choroby ani nehryzú, nie sú teda nebezpečné. Odkiaľ sa u nás doma berú rybenky domáce? Rybenky sa objavujú takmer po celej zemepisnej šírke Zeme (okrem Arktídy a Antarktídy). Pôvodným domovom boli podľa vedcov trópy, z ktorých sa do Európy dostali spolu s transportom obilia. V domácnostiach ich priťahujú zvyšky jedla. Jedia tiež odumretú kožu, papier, ľan, bavlnu alebo hodváb. Preto sú ich potravou koberčeky alebo uteráky. Pretože rybenky majú rady teplé a vlhké miesta, najčastejšie ich nájdete v kúpeľni.

Ako sa zbaviť rybeniek v kúpeľni?

Rybenky sú veľmi odolné a bez potravy vydržia až rok! To znamená, že aj keď dom dôkladne upracete a miestnosti vyvetráte, môže sa tento malý hmyz stále skrývať v rôznych kútoch kúpeľne. V prvom rade utesnite prípadné medzery a praskliny, na to môžete použiť sadru alebo silikón. Skontrolujte tiež, koľko kozmetiky máte v kúpeľni.

Stavte na vône, ktoré rybenky domáce nemajú rady. Vyberte si levanduľu, šalviu, škoricu, klinčeky, rozmarín, citrónovú šťavu alebo pikantné korenie. Levanduľu dajte do vrecúšok a schovajte do skriniek, citrónová šťava sa vám bude hodiť na utieranie kúpeľňových dlaždičiek a korenie ako škorica alebo rozmarín by ste mali uchovávať v skrinkách alebo ich nasypať do štrbín. Ak vašu kúpeľňu navštívilo mnoho rybeniek, nebojte sa. Pripravte si citrón, vodu a levanduľový olej. Do cca 200 ml vody vytlačte trochu citrónovej šťavy a pridajte cca 10 kvapiek oleja. Nalejte zmes do fľaštičky a rozprášte ju na všetky miesta, kde sa objavili rybenky.