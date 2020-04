Kedy sa dohrá Liga majstrov a Európska liga? Všetko chcú stihnúť za dva týždne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.4.2020 - Európská futbalová únia (UEFA) a Európska klubová asociácia (ECA) plánujú dohrať aktuálnu edíciu 2019/2020 v kontinentálnych pohárových súťažiach v priebehu dvoch augustových týždňov. Takýto scenár by Lige majstrov a Európskej lige umožnil štart nasledujúceho ročníka 2020/2021 po septembrovom asociačnom termíne.Obe organizácie sa naďalej zameriavajú na ukončenie domácich ligových súťaží, ku ktorému by mohlo dôjsť počas júla.Ako uviedla španielska rozhlasová stanica Cadena SER či web denníka AS, práve august by mohol poslúžiť európskym pohárom, kde by sa štvrťfinále, semifinále a finále mohli odohrať za dva týždne. Táto myšlienka by spočívala v tom, že v každej z týchto fáz by sa hralo na jeden zápas na neutrálnej pôde bez divákov. Nie všetky kluby však s týmto plánom súhlasia.UEFA ešte začiatkom apríla až do ďalšieho oficiálneho vyhlásenia predĺžila pozastavenie oboch pohárových súťaží na "starom kontinente" - LM a EL.Podľa britského denníka The Independent kompetentní viedli podrobné diskusie týkajúce sa dokončenia aktuálneho ročníka a všetky zúčastnené strany sa údajne zhodli na tom, že edícia 2019/2020 bude dokončená bez ohľadu na to, kedy sa tak stane.