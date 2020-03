Tour de France zatiaľ nepadli za obeť koronavírusu, uskutočniť by sa mali s reštrikčnými opatreniami

Tour de France by sa mali uskutočniť

Šéf TdF verí v zlepšenie situácie

26.3.2020 - Po futbalových majstrovstvách Európy a olympijských hrách v Tokiu nie je Tour de France zatiaľ tretím významným športovým podujatím nadchádzajúceho leta, ktoré padlo za obeť pandémii koronavírusu.Najprestížnejšie cyklistické etapové preteky doteraz nečelili hrozbe odloženia či zrušenia. Podľa správ v médiách by sa TdF mohlo v tomto roku uskutočniť aj s určitými reštrikciami.Ich súčasťou by bolo zrušenie reklamnej karavány či tzv. Tour dedín. Zároveň by bola vylúčená prítomnosť divákov v okolí štartu i cieľa podobne ako na pretekoch Paríž - Nice v polovici marca. Informuje o tom portál orf.at.Šéf Tour de France Christian Prudhomme sa nedávno vyjadril, že len dve svetové vojny by mohli vystaviť pretekom stop."Akonáhle sa budú pozastavené aktivity obnovovať, tak aj hlad po pretekoch bude obrovský," vyhlásil Prudhomme, ktorý dúfa, že dovtedy sa zlepší situácia pre celú krajinu.Aj pre jednotlivé profesionálne tímy vrátane Bory-Hansgrohe so slovenskou hviezdou Petrom Saganom by bolo usporiadanie TdF 2020 extrémne dôležité. Šéf tímu Deceuninck-Quick Step Patrick Lefevere sa obáva, že ak dôjde k zrušeniu Tour, zrúti sa celý "systém".