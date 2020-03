Peter Sagan sa stotožnil s odložením olympiády, fanúšikom poslal pozdrav a aj prosbu

Odloženie olympiády bolo správne

26.3.2020 - Fenomenálny slovenský cyklista Peter Sagan, mimoriadne obľúbený medzi fanúšikmi, sa tiež stotožnil s verdiktom odkladu olympijských hier v japonskom Tokiu z leta 2020 na rok 2021."Myslím si, že v týchto ťažkých časoch, ktoré skúšajú nielen Slovensko, ale aj celý svet, by zostať v bezpečí a zdraví malo byť našou prvou prioritou," povedal 30-ročný Žilinčan, jeho slová priniesol Slovenský zväz cyklistiky (SZC) prostredníctvom tlačovej správy.Trojnásobný majster sveta či víťaz dvanástich etáp na prestížnych pretekoch Tour de France ďalej pokračoval: "Z tohto dôvodu si myslím, že rozhodnutie o odložení olympijských hier v Tokiu bolo v tejto chvíli správne. Je dôležité chrániť zdravie všetkých účastníkov a zaručiť rovnaké podmienky pre všetkých športovcov. Som si istý, že keď sa napokon uskutočnia, nebude to len najväčšie športové podujatie na svete, ale skutočná oslava, ktorá nás všetkých spojí po takom náročnom období."Sedemnásobný víťaz bodovacej súťaže na TdF sa aktuálne zdržiava doma. "Trénujem toľko, koľko môžem v domácich podmienkach. Prispôsobil som svoj denný program core tréningu a jazde na trenažéri, pretože všetci si musíme držať formu a sústrediť sa, aby sme boli pripravení, keď táto situácia skončí," pokračoval Peter Sagan.Pripojil aj pozdrav všetkým fanúšikom a aj prosbu. "Prajem vám len to najlepšie. Zostaňte však doma, aby ste ochránili seba aj ostatných a naozaj sa nemôžem dočkať, až sa s vami stretnem. Verím, že čo najskôr!" poznamenal Peter Sagan.Ten sa pod piatimi olympijskými kruhmi predstavil v roku 2016 v brazílskom Riu de Janeiro v horskej cyklistike, na OH 2012 v Londýne v cestných pretekoch s hromadným štartom finišoval na 34. priečke.