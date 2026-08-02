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02. augusta 2026

Trump oznámil dohodu s Izraelom, nové útoky na Irán majú byť pozastavené


Tagy: americko-iránsky konflikt Americký prezident Hormuzský prieliv Libanonský prezident Zahraničie

Trump oznámil dohodu. Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že Spojené štáty a Izrael sa dohodli ...



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trump_43283 676x451 2.8.2026 (SITA.sk) - Trump oznámil dohodu.




Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že Spojené štáty a Izrael sa dohodli na pozastavení nových útokov na Irán.

Trump uviedol, že USA sú pripravené a naložené na útok proti islamskej republike Irán, no dodal, že Teherán a ďalšie krajiny Blízkeho východu ho požiadali, aby útoky pozastavil. Prezident tiež uviedol, že dohoda musí zahŕňať okamžité, úplné a celkové otvorenie Hormuzského prielivu a ukončenie jadrovej hrozby Iránu.

Prímerie dlho nevydržalo


Po viac ako piatich mesiacoch vojny sa zdá, že konflikt nemá konca. Predchádzajúca dohoda o prímerí s podobnými podmienkami, vrátane opätovného otvorenia Hormuzského prielivu, zlyhala a Irán odvtedy sprísnil kontrolu nad touto strategickou námornou cestou, pričom obe krajiny v posledných týždňoch obnovili útoky. Obnovenie bojov spôsobilo opätovný rast cien ropy, ktoré počas prímeria klesli.

Americké veľvyslanectvá v krajinách Blízkeho východu varovali svojich občanov pred „nečakanou eskaláciou“ konfliktu a vyzvali ich, aby boli pripravení na evakuáciu. Podľa správ CBS News plánujú USA a Izrael spoločné útoky, ktoré by mohli prebiehať počas víkendu, pričom medzi cieľmi sú ropné rafinérie a elektrárne. Trump však nakoniec rozhodol o pozastavení hrozieb nových útokov po žiadostiach zo strany krajín Perzského zálivu.

Boje pokračujú


Iránska armáda oznámila, že zasiahla americké ciele v Perzskom zálive a varovala, že ak sa agresia zopakuje, odpoveď bude rozsiahlejšia. Irán tiež varoval lode, aby nevplávali do alebo nevplávali z Perzského zálivu bez povolenia, no lode naďalej prechádzajú, niektoré po trase neautorizovanej Teheránom.

V Libanone pokračujú boje medzi izraelskými silami a Hizballáhom, pričom izraelská armáda vykonala päť leteckých útokov východne od krajiny blízko sýrskej hranice. Libanonský prezident Joseph Aoun označil izraelské útoky za predohru pozemnej invázie. Libanon hlásil 1 029 mŕtvych a viac ako milión vysídlených za tri týždne konfliktu. Izrael uviedol, že raketový útok z Libanonu si vyžiadal prvú izraelskú obeť od začiatku vojny.


Zdroj: SITA.sk - Trump oznámil dohodu s Izraelom, nové útoky na Irán majú byť pozastavené © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-iránsky konflikt Americký prezident Hormuzský prieliv Libanonský prezident Zahraničie
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