Utorok 30.9.2025
Archív správ
30. septembra 2025
Pre Boha nie je problém použiť aj Roberta Fica na to, aby sa presadilo dobro, vysvetľuje Marek Krajčí svoju podporu pre novelu ústavy.
V rozhovore pre Postoj povedal, že ak by v piatok ráno verejne oznámili, že budú spolu s Rastislavom Krátkym hlasovať za, novela by neprešla.
Zdieľať
Poslanec Hnutia Slovensko tvrdí, že za svoje rozhodnutie preberá zodpovednosť, ale myslí si, že za „slobodné hlasovanie“ by sa nemal vzdávať poslaneckého mandátu. Krajčí sa k svojej politickej budúcnosti vyjadrí ešte dnes o 14.00 na spoločnej tlačovej konferencii s Igorom Matovičom.
Práve Matovič po hlasovaní hovoril o zrade. Novelu ústavy podporili dvaja poslanci jeho hnutia, okrem Krajčího aj Rastislav Krátky. Bez nich by zmeny neprešli.
Krajčí pre Postoj povedal, že názor zmenil po tom, ako vo štvrtok videl tlačovku Roberta Fica. Predseda Smeru na nej hovoril, že ak novela ústavy neprejde, táto téma pre neho bude uzavretá.
„Som veriaci človek. Svoje rozhodnutia sa snažím neustále zlaďovať s Božou vôľou pre svoj život. Boh mi kedykoľvek môže povedať, že mám niečo urobiť aj inak, ako som pôvodne zamýšľal. To sa stalo aj pri podpore novely ústavy,“ tvrdí exminister zdravotníctva. Po tlačovke zároveň telefonoval s nemenovaným priateľom teológom a radil sa s ním.
„Povedal mi, že v histórii máme množstvo príkladov, keď Boh dokázal aj zlých ľudí použiť na dobré veci, teda že pre Boha nie je problém použiť aj Roberta Fica na to, aby sa presadilo dobro. Zároveň mi povedal, že civilizačné hodnoty, ktoré by sa mohli dostať do ústavy, môžu v budúcnosti veľmi veľa znamenať. Fico môže mať s novelou rôzne úmysly, môžeme mať obavy nad orbanizáciou Slovenska, ale text ústavy je hodnotovo čistý.“
Krajčí dodal, že do jeho rozhodovania vstúpila aj smrť Charlieho Kirka, pretože v novele ústavy sú zakotvené aj hodnoty, za ktoré bojoval.
S Krátkym sa ešte stretli v piatok pred hlasovaním a dohodli sa, že novelu podporia. Potvrdzuje, že Matovičovi poslal správu krátko pred hlasovaním, no predseda strany mu nič neodpísal.
Na otázku, prečo Matovič nezasiahol, Krajčí odpovedá: „Povedal mi, že si myslel, že to tak Pánbožko chcel, ale neodhadol, aké katastrofálne následky to bude mať v danej chvíli pre naše hnutie. Igor je veľmi rád, že novela prešla, len si myslí, že sme to urobili veľmi nešťastne, čo ublížilo hnutiu. Mali sme to odkomunikovať úplne inak a politické straty mohli byť omnoho nižšie.“
