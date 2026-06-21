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21. júna 2026

Trump obvinil vandalov z poškodenia umelého jazera pri Lincolnovom pamätníku, čaká ho ďalšia oprava


Tagy: Americký prezident Pamätník Rekonštrukcia Sabotáž

Prezident tvrdí, že neznámi páchatelia zničili zrekonštruované jazero, kritici však poukazujú na nekvalitne vykonané práce.



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lincoln_memorial_reflecting_pool_52612 676x451 21.6.2026 (SITA.sk) - Prezident tvrdí, že neznámi páchatelia zničili zrekonštruované jazero, kritici však poukazujú na nekvalitne vykonané práce.

Americký prezident Donald Trump tvrdí, že za problémami s rekonštrukciou známeho Zrkadlového jazera pri Lincolnovom pamätníku vo Washingtone stoja vandali.


Podľa neho poškodili na novo natrený povrch a naliali do vody chemikálie, ktoré spôsobili ďalšie komplikácie. Kritici však hovoria skôr o zle odvedenej práci než o sabotáži.



Americká vlajka


Trump presadil obnovu 610 metrov dlhého umelého jazera, ktoré dal vypustiť a natrieť modrou farbou pripomínajúcu americkú vlajku.


Krátko po dokončení prác sa však farba začala odlupovať a voda sa opäť sfarbila dozelena v dôsledku rozrastajúcich sa rias.


„Dnes sme rokovali so zhotoviteľmi. Pravdepodobne budeme musieť väčšinu vody opäť vypustiť, aby bolo možné vykonať potrebné opravy, ale zvládneme ich čo najrýchlejšie,“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social.



Dokonalá rekonštrukcia


Prezident tvrdí, že rekonštrukcia „prebehla dokonale“, kým nedošlo k „hanebnému vandalizmu“. Podľa jeho slov neznámi páchatelia urobili do povrchu jazera približne 76 metrov dlhý rez a naliali do vody korozívne chemikálie. Na podporu svojich tvrdení však nepredložil žiadne dôkazy.


Celú situáciu ešte viac skomplikovalo zadržanie bývalého olympionika Davida Hearna. Polícia ho obvinila z poškodzovania štátneho majetku po tom, ako sa dotkol už odlupujúceho sa kusu farby.


„Nič som nezničil ani neodtrhol. Dotkol som sa už odlupujúceho sa kusu farby a zrazu som skončil v putách,“ povedal Hearn denníku The Washington Post.



Trump na dne


Podľa časopisu The Atlantic pracovníci v snahe odstrániť riasy naliali do vody peroxid vodíka, čím síce potlačili jeden druh rias, no vytvorili podmienky pre rýchle rozmnoženie iného. Medzitým sa na dne bazéna objavil nápis „TRUMP“ vytvorený priamo v zelenom povlaku.


Rekonštrukcia jazera je súčasťou príprav na oslavy 250. výročia vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov, ktoré sa uskutočnia začiatkom júla. Podľa amerických médií si projekt doteraz vyžiadal približne 14 miliónov dolárov.




Zdroj: SITA.sk - Trump obvinil vandalov z poškodenia umelého jazera pri Lincolnovom pamätníku, čaká ho ďalšia oprava © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Pamätník Rekonštrukcia Sabotáž
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