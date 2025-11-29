Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 29.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vratko
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

29. novembra 2025

Tragédia pri Veľkej Ide, dvaja chodci zomreli po zrážke s autom. Polícia hovorí o fatálnom pochybení – FOTO


Tagy: Chodec košická polícia Nehoda Tragická nehoda

Sobotné ráno pri Veľkej Ide poznačila tragická nehoda. Osobné auto zrazilo dvoch chodcov, obaja pri nehode zomreli. Informovala o tom košická ...



Zdieľať
589947301_1325034536333291_8716655548180186978_n e1764421564410 676x525 29.11.2025 (SITA.sk) - Sobotné ráno pri Veľkej Ide poznačila tragická nehoda. Osobné auto zrazilo dvoch chodcov, obaja pri nehode zomreli. Informovala o tom košická polícia na sociálnej sieti.


Nehoda sa stala v skorých ranných hodinách na ceste III/3400 v smere z obce Veľká Ida k bráne č. 1 U. S. Steel. Vodič osobného vozidla podľa doterajších informácií pri obchádzaní nerovností na vozovke prešiel do protismeru, kde zrazil dvoch chodcov.

Zranenia boli nezlučiteľné so životom


„Obaja chodci utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom. Na miesto bol prizvaný znalec z odboru cestnej dopravy, prebieha dokumentovanie a objasňovanie okolností tragickej udalosti. V oblasti zasahuje viacero policajných hliadok z dôvodu zabezpečenia poriadku a bezpečnosti," spresnila polícia. Súčasne požiadala verejnosť o rešpektovanie pokynov policajtov a nešírenie neoverených informácií.

Polícia spresnila, že vodič sa pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a sledovaniu situácie na ceste. Ľavou prednou časťou auta narazil do skupinky chodcov. Tí však nemali žiadne reflexné prvky. Chodci, ktorí zrážku s autom neprežili, mali 15 a 26 rokov a zraneniam podľahli na mieste. Účastníčkami nehody boli aj dve chodkyne vo veku 12 a 13 rokov. Z miesta v šoku odišli, neskôr sa však na miesto vrátili.

Jedno dievča previezli do nemocnice


„Staršia z nich bola posádkou RZP prevezená na ošetrenie do jednej z košických nemocníc, druhá podľa doterajších informácií zranenia neutrpela,“ informovala polícia. Vodiča podrobili dychovej skúške ako aj orientačnému testu na zistenie prítomnosti drog v organizme. Oba testy vyšli s negatívnym výsledkom. Policajti mu zadržali vodičský preukaz, zakázali mu ďalšiu jazdu a zaistili vozidlo.

„Vzhľadom na to, že počas dokumentovania dopravnej nehody sa v blízkosti zhromaždil väčší počet osôb z blízkej miestnej osady, boli na miesto vyslaní príslušníci Policajného zboru, aby nedošlo k narušeniu verejného poriadku,“ doplnila polícia a informovala, že vec si prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach. Ten začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. „Všetky ďalšie okolnosti vzniku dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ uzavrela polícia.


Zdroj: SITA.sk - Tragédia pri Veľkej Ide, dvaja chodci zomreli po zrážke s autom. Polícia hovorí o fatálnom pochybení – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Chodec košická polícia Nehoda Tragická nehoda
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ukrajinskí vyjednávači odcestovali do USA na rokovania o mierovom pláne
<< predchádzajúci článok
Tragédia pri Železnej studničke, vlak zrazil muža a železničná doprava v úseku je výrazne obmedzená – FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 