29. novembra 2025
Tragédia pri Veľkej Ide, dvaja chodci zomreli po zrážke s autom. Polícia hovorí o fatálnom pochybení – FOTO
Sobotné ráno pri Veľkej Ide poznačila tragická nehoda. Osobné auto zrazilo dvoch chodcov, obaja pri nehode zomreli. Informovala o tom košická ...
Zdieľať
29.11.2025 (SITA.sk) - Sobotné ráno pri Veľkej Ide poznačila tragická nehoda. Osobné auto zrazilo dvoch chodcov, obaja pri nehode zomreli. Informovala o tom košická polícia na sociálnej sieti.
Nehoda sa stala v skorých ranných hodinách na ceste III/3400 v smere z obce Veľká Ida k bráne č. 1 U. S. Steel. Vodič osobného vozidla podľa doterajších informácií pri obchádzaní nerovností na vozovke prešiel do protismeru, kde zrazil dvoch chodcov.
„Obaja chodci utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom. Na miesto bol prizvaný znalec z odboru cestnej dopravy, prebieha dokumentovanie a objasňovanie okolností tragickej udalosti. V oblasti zasahuje viacero policajných hliadok z dôvodu zabezpečenia poriadku a bezpečnosti," spresnila polícia. Súčasne požiadala verejnosť o rešpektovanie pokynov policajtov a nešírenie neoverených informácií.
Polícia spresnila, že vodič sa pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a sledovaniu situácie na ceste. Ľavou prednou časťou auta narazil do skupinky chodcov. Tí však nemali žiadne reflexné prvky. Chodci, ktorí zrážku s autom neprežili, mali 15 a 26 rokov a zraneniam podľahli na mieste. Účastníčkami nehody boli aj dve chodkyne vo veku 12 a 13 rokov. Z miesta v šoku odišli, neskôr sa však na miesto vrátili.
„Staršia z nich bola posádkou RZP prevezená na ošetrenie do jednej z košických nemocníc, druhá podľa doterajších informácií zranenia neutrpela,“ informovala polícia. Vodiča podrobili dychovej skúške ako aj orientačnému testu na zistenie prítomnosti drog v organizme. Oba testy vyšli s negatívnym výsledkom. Policajti mu zadržali vodičský preukaz, zakázali mu ďalšiu jazdu a zaistili vozidlo.
„Vzhľadom na to, že počas dokumentovania dopravnej nehody sa v blízkosti zhromaždil väčší počet osôb z blízkej miestnej osady, boli na miesto vyslaní príslušníci Policajného zboru, aby nedošlo k narušeniu verejného poriadku,“ doplnila polícia a informovala, že vec si prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach. Ten začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. „Všetky ďalšie okolnosti vzniku dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ uzavrela polícia.
