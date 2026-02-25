Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

25. februára 2026

Tragédia v Komárne: Pád strechy v Klientskom centre neprežila jedna osoba, na miesto smeruje aj Šutaj Eštok – FOTO


V stredu doobeda došlo v Komárne na Záhradníckej ulici k pádu časti strechy z budovy Klientskeho centra. Ako informoval Policajný zbor ...



25.2.2026 (SITA.sk) - V stredu doobeda došlo v Komárne na Záhradníckej ulici k pádu časti strechy z budovy Klientskeho centra. Ako informoval Policajný zbor SR, o život prišla jedna osoba a jedna osoba bola zranená.


"Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky a taktiež bol na miesto vyslaný aj záchranársky vrtuľník," informovali policajti.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Minister vnútra Matúš Šutaj eštok prijal informáciu o tragickej udalosti pred klientskym centrom s hlbokým zármutkom. "Záchranné zložky na mieste vykonávajú všetky potrebné úkony. Smerujem do Komárna na miesto mimoriadnej tragédie," zdôraznil.




Zdroj: SITA.sk - Tragédia v Komárne: Pád strechy v Klientskom centre neprežila jedna osoba, na miesto smeruje aj Šutaj Eštok – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

