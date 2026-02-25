|
Streda 25.2.2026
Meniny má Frederik, Frederika
|Denník - Správy
25. februára 2026
Tragédia v Komárne: Pád strechy v Klientskom centre neprežila jedna osoba, na miesto smeruje aj Šutaj Eštok – FOTO
V stredu doobeda došlo v Komárne na Záhradníckej ulici k pádu časti strechy z budovy Klientskeho centra. Ako informoval Policajný zbor ...
25.2.2026 (SITA.sk) - V stredu doobeda došlo v Komárne na Záhradníckej ulici k pádu časti strechy z budovy Klientskeho centra. Ako informoval Policajný zbor SR, o život prišla jedna osoba a jedna osoba bola zranená.
"Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky a taktiež bol na miesto vyslaný aj záchranársky vrtuľník," informovali policajti.
Minister vnútra Matúš Šutaj eštok prijal informáciu o tragickej udalosti pred klientskym centrom s hlbokým zármutkom. "Záchranné zložky na mieste vykonávajú všetky potrebné úkony. Smerujem do Komárna na miesto mimoriadnej tragédie," zdôraznil.
Zdroj: SITA.sk - Tragédia v Komárne: Pád strechy v Klientskom centre neprežila jedna osoba, na miesto smeruje aj Šutaj Eštok – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
"Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky a taktiež bol na miesto vyslaný aj záchranársky vrtuľník," informovali policajti.
Minister vnútra Matúš Šutaj eštok prijal informáciu o tragickej udalosti pred klientskym centrom s hlbokým zármutkom. "Záchranné zložky na mieste vykonávajú všetky potrebné úkony. Smerujem do Komárna na miesto mimoriadnej tragédie," zdôraznil.
Zdroj: SITA.sk - Tragédia v Komárne: Pád strechy v Klientskom centre neprežila jedna osoba, na miesto smeruje aj Šutaj Eštok – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
