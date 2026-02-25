Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

25. februára 2026

Žilinka informoval o návrhu prokurátora zrušiť nezákonné preloženia policajtov


Tagy: Čurillovci Generálny prokurátor SR Minister spravodlivosti Minister vnútra Úrad na ochranu oznamovateľov

Prokurátor Generálnej prokuratúry SR vstúpil do 24 konaní vedených na správnych súdoch v Bratislave a v Banskej Bystrici vo veciach správnych žalôb podaných ...



maros zilinka generalny prokurator 676x451 25.2.2026 (SITA.sk) - Prokurátor Generálnej prokuratúry SR vstúpil do 24 konaní vedených na správnych súdoch v Bratislave a v Banskej Bystrici vo veciach správnych žalôb podaných proti personálnym rozkazom vydaným voči policajtom bez súhlasu Úradu na ochranu oznamovateľov. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka.


„Prokurátor zároveň súdom predložil stanoviská k správnym žalobám s návrhom na zrušenie personálnych rozkazov z dôvodu ich nezákonnosti," uviedol Žilinka.

Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka je už asi oficiálne, že generálny prokurátor stojí na strane čurillovov. „Je to pre mňa prekvapujúce a podľa toho sa zariadim,“ skonštatoval minister vnútra.

Minister spravodlivosti Boris Susko v tejto súvislosti skonštatoval, že ide o právomoc prokuratúry, ktorú on rešpektuje. Pokiaľ však sú vyšetrovatelia sami podozriví z trestnej činnosti a vyšetrovaní, počas vyšetrovania by podľa ministra nemali vykonávať svoju činnosť. „Uvidíme, ako dopadnú v týchto konaniach, ako súdy rozhodnú,“ doplnil minister spravodlivosti.


Samotný generálny prokurátor nedávno informoval, že podal správnu žalobu vo veci rozhodnutia týkajúceho preloženia policajta Petra Juhása z policajnej inšpekcie na okresné riaditeľstvo polície do Levíc.

Ministerstvo vnútra totiž nevyhovelo jeho protestu proti rozhodnutiu šéfa policajnej inšpekcie Branislava Zuriana a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka vo veci bývalého šéfa policajného tímu Kuciak.

Žilinka už skôr vysvetlil, že dôvodom podania protestu prokurátora bolo ignorovanie Úradu na ochranu oznamovateľov. Juhás je totiž chráneným oznamovateľom protispoločenskej činnosti, rovnako ako policajti z tímu okolo Jána Čurillu, keďže podával trestné oznámenie v kauze Rozuzlenie.




Zdroj: SITA.sk - Žilinka informoval o návrhu prokurátora zrušiť nezákonné preloženia policajtov © SITA Všetky práva vyhradené.

