|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 15.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Terézia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. októbra 2025
Zavalené administratívou a preťažené. Novela zákona má citeľný dopad na mimovládky
Mimovládne organizácie sú v dôsledku novely zákona zameraného na ich fungovanie zavalené administratívou, na ktorú nemajú ľudí ani financie, pričom niektoré musia obmedziť verejnoprospešnú činnosť. Vyplýva ...
Zdieľať
15.10.2025 (SITA.sk) - Mimovládne organizácie sú v dôsledku novely zákona zameraného na ich fungovanie zavalené administratívou, na ktorú nemajú ľudí ani financie, pričom niektoré musia obmedziť verejnoprospešnú činnosť. Vyplýva to z analýzy vypracovanej Komorou mimovládnych neziskových organizácií (Komora MNO).
Komora v tejto súvislosti pripomenula, že novela zákona o neziskových organizáciách nadobudla účinnosť 1. júna a zaviedla nové povinnosti pre mimovládne organizácie vrátane povinného zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok každý mesiac, ale aj povinnosť reagovať na žiadosti o informácie či vytvárať nové systémy na evidenciu darcov. Na takúto administratívu však podľa komory v praxi mimovládky nemajú personálne ani finančné kapacity.
Aby si nové zákonné povinnosti mimovládky splnili, musia podľa komory utlmiť či dokonca zrušiť niektoré aktivity, a obmedziť odborné kapacity na verejnoprospešné programy.
„Administratívne nároky majú za následok financovanie úväzku osoby zabezpečujúcej tieto úlohy z vlastných zdrojov. V praxi to znamená, že pôvodne plánované finančné prostriedky vyčlenené na nájom detského centra v našej pobočke na východnom Slovensku budú použité na iný účel a tento priestor nebude môcť fungovať počas celej doby trvania projektu, kde máme naplánované personálne zdroje, a projekt bude musieť z tohto dôvodu skončiť skôr,“ uviedol jeden z respondentov v prípadovej štúdii Komory MNO. Tá v rámci štúdie oslovila 10 rôznych typov neziskových organizácií, na ktoré sa vzťahujú nové zákonné povinnosti.
Viaceré z oslovených mimovládnych organizácií v prípadových štúdiách uviedli, že zápasia s personálnym a finančným preťažením. V dôsledku toho sa potrebné financie nedostávajú k ich cieľovým skupinám včas a efektívne.
„Zatiaľ čo rodiny detí so zdravotným znevýhodnením denne čelia výzvam – od prístupu k zdravotnej starostlivosti cez špeciálne vzdelávacie potreby až po psychologickú podporu – organizácia, ktorá im chce pomôcť, je nútená kvôli zbytočnej administratíve čakať na uvoľnenie financií. Takéto zdržanie znamená, že pomoc neprichádza vtedy, keď je najviac potrebná, a deti aj rodičia zostávajú odkázaní sami na seba,“ skonštatoval respondent v štúdii.
Komora v tejto súvislosti zdôrazňuje, že novela zákona po štyroch mesiacoch účinnosti priniesla do viacerých mimovládok frustráciu a vyčerpanie zamestnancov. V dôsledku toho už mimovládky pociťujú odliv ľudí alebo sa ho obávajú.
Zvýšená administratíva podľa nich môže odradiť odborné kapacity od pôsobenia v mimovládnom sektore a zhoršiť tak v dlhodobom horizonte kvalitu služieb. Náročná administratíva môže odradiť aj dobrovoľníkov, od ktorých fungovanie niektorých organizácií závisí. V jednom prípade organizácia uviedla ako dopad stratu komunitného priestoru, ktorý museli zrušiť.
„V našom regionálnom centre sa o celú činnosť starajú štyria dobrovoľníci. Okrem vedenia detských stretiek, organizovania táborov a komunikácie s rodičmi musia teraz riešiť aj mesačné zverejňovanie faktúr a objednávok. Jeden z nich povedal, že namiesto plánovania programu pre deti trávil večer hľadaním spôsobov, ako nahrávať faktúry na web,“ uviedla respondentská mimovládka. Aj povinnosť zverejňovať všetkých darcov vyvoláva medzi oslovenými neziskovkami obavy, pretože podľa nich odrádza drobných podporovateľov a oslabuje tak schopnosť organizácií získavať financie zo súkromných zdrojov.
Komora MNO pre zmapovanie dopadov novely zákona oslovila organizácie rôznej veľkosti, s rôznym zameraním a rôznymi zdrojmi financovania. Medzi 10 prípadovými štúdiami sú nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby aj občianske združenia.
„Aj keď nejde o reprezentatívnu vzorku, prípadové štúdie dobre mapujú dopady novely zákona o neziskových organizáciách na rôzne typy organizácií. Aktivity oslovených organizácií majú reálny pozitívny dopad na množstvo zraniteľných skupín žijúcich na Slovensku a zároveň sú prospešné pre celú spoločnosť. Menovite je ich činnosť významná pre menšiny, zdravotne znevýhodnených, ženy a deti, obete násilia, rodiny v kríze, nevyliečiteľne chorých, mládež či ľudí na úteku,” povedala členka Výkonného výboru Komory MNO Alžbeta Brozmanová Gregorová.
Prípadové štúdie dopadov novely zákona o neziskových organizáciách Komora MNO zaslala aj ministerstvu spravodlivosti, ktoré Rada vlády SR pre mimovládnej neziskové organizácie v uznesení vyzvala, aby participatívne novelizovalo zákon o slobodnom prístupe k informáciám.
Po dohode s predsedom Komory MNO Marcelom Zajacom na zasadnutí Rady 23. septembra na ministerstve spravodlivosti vzniká k novelizácii pracovná skupina, do ktorej nominuje zástupcov Komora MNO. Prípadové štúdie by preto podľa komory mohli byť dôležitým podkladovým materiálom pre dopady, ktoré treba zmierniť alebo zo zákona odstrániť.
Zdroj: SITA.sk - Zavalené administratívou a preťažené. Novela zákona má citeľný dopad na mimovládky © SITA Všetky práva vyhradené.
Komora v tejto súvislosti pripomenula, že novela zákona o neziskových organizáciách nadobudla účinnosť 1. júna a zaviedla nové povinnosti pre mimovládne organizácie vrátane povinného zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok každý mesiac, ale aj povinnosť reagovať na žiadosti o informácie či vytvárať nové systémy na evidenciu darcov. Na takúto administratívu však podľa komory v praxi mimovládky nemajú personálne ani finančné kapacity.
Personálne a finančné preťaženie
Aby si nové zákonné povinnosti mimovládky splnili, musia podľa komory utlmiť či dokonca zrušiť niektoré aktivity, a obmedziť odborné kapacity na verejnoprospešné programy.
„Administratívne nároky majú za následok financovanie úväzku osoby zabezpečujúcej tieto úlohy z vlastných zdrojov. V praxi to znamená, že pôvodne plánované finančné prostriedky vyčlenené na nájom detského centra v našej pobočke na východnom Slovensku budú použité na iný účel a tento priestor nebude môcť fungovať počas celej doby trvania projektu, kde máme naplánované personálne zdroje, a projekt bude musieť z tohto dôvodu skončiť skôr,“ uviedol jeden z respondentov v prípadovej štúdii Komory MNO. Tá v rámci štúdie oslovila 10 rôznych typov neziskových organizácií, na ktoré sa vzťahujú nové zákonné povinnosti.
Viaceré z oslovených mimovládnych organizácií v prípadových štúdiách uviedli, že zápasia s personálnym a finančným preťažením. V dôsledku toho sa potrebné financie nedostávajú k ich cieľovým skupinám včas a efektívne.
„Zatiaľ čo rodiny detí so zdravotným znevýhodnením denne čelia výzvam – od prístupu k zdravotnej starostlivosti cez špeciálne vzdelávacie potreby až po psychologickú podporu – organizácia, ktorá im chce pomôcť, je nútená kvôli zbytočnej administratíve čakať na uvoľnenie financií. Takéto zdržanie znamená, že pomoc neprichádza vtedy, keď je najviac potrebná, a deti aj rodičia zostávajú odkázaní sami na seba,“ skonštatoval respondent v štúdii.
Obavy z odlivu ľudí
Komora v tejto súvislosti zdôrazňuje, že novela zákona po štyroch mesiacoch účinnosti priniesla do viacerých mimovládok frustráciu a vyčerpanie zamestnancov. V dôsledku toho už mimovládky pociťujú odliv ľudí alebo sa ho obávajú.
Zvýšená administratíva podľa nich môže odradiť odborné kapacity od pôsobenia v mimovládnom sektore a zhoršiť tak v dlhodobom horizonte kvalitu služieb. Náročná administratíva môže odradiť aj dobrovoľníkov, od ktorých fungovanie niektorých organizácií závisí. V jednom prípade organizácia uviedla ako dopad stratu komunitného priestoru, ktorý museli zrušiť.
„V našom regionálnom centre sa o celú činnosť starajú štyria dobrovoľníci. Okrem vedenia detských stretiek, organizovania táborov a komunikácie s rodičmi musia teraz riešiť aj mesačné zverejňovanie faktúr a objednávok. Jeden z nich povedal, že namiesto plánovania programu pre deti trávil večer hľadaním spôsobov, ako nahrávať faktúry na web,“ uviedla respondentská mimovládka. Aj povinnosť zverejňovať všetkých darcov vyvoláva medzi oslovenými neziskovkami obavy, pretože podľa nich odrádza drobných podporovateľov a oslabuje tak schopnosť organizácií získavať financie zo súkromných zdrojov.
Komora MNO pre zmapovanie dopadov novely zákona oslovila organizácie rôznej veľkosti, s rôznym zameraním a rôznymi zdrojmi financovania. Medzi 10 prípadovými štúdiami sú nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby aj občianske združenia.
Vzniká pracovná skupina
„Aj keď nejde o reprezentatívnu vzorku, prípadové štúdie dobre mapujú dopady novely zákona o neziskových organizáciách na rôzne typy organizácií. Aktivity oslovených organizácií majú reálny pozitívny dopad na množstvo zraniteľných skupín žijúcich na Slovensku a zároveň sú prospešné pre celú spoločnosť. Menovite je ich činnosť významná pre menšiny, zdravotne znevýhodnených, ženy a deti, obete násilia, rodiny v kríze, nevyliečiteľne chorých, mládež či ľudí na úteku,” povedala členka Výkonného výboru Komory MNO Alžbeta Brozmanová Gregorová.
Prípadové štúdie dopadov novely zákona o neziskových organizáciách Komora MNO zaslala aj ministerstvu spravodlivosti, ktoré Rada vlády SR pre mimovládnej neziskové organizácie v uznesení vyzvala, aby participatívne novelizovalo zákon o slobodnom prístupe k informáciám.
Po dohode s predsedom Komory MNO Marcelom Zajacom na zasadnutí Rady 23. septembra na ministerstve spravodlivosti vzniká k novelizácii pracovná skupina, do ktorej nominuje zástupcov Komora MNO. Prípadové štúdie by preto podľa komory mohli byť dôležitým podkladovým materiálom pre dopady, ktoré treba zmierniť alebo zo zákona odstrániť.
Zdroj: SITA.sk - Zavalené administratívou a preťažené. Novela zákona má citeľný dopad na mimovládky © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Tragická nehoda na diaľnici D1 v smere do Bratislavy, po zrážke s nákladiakom zahynul vodič dodávky – FOTO
Tragická nehoda na diaľnici D1 v smere do Bratislavy, po zrážke s nákladiakom zahynul vodič dodávky – FOTO
<< predchádzajúci článok
Medzinárodný menový fond zlepšil prognózu globálneho ekonomického rastu
Medzinárodný menový fond zlepšil prognózu globálneho ekonomického rastu