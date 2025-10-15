Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 15.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Terézia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

15. októbra 2025

Zavalené administratívou a preťažené. Novela zákona má citeľný dopad na mimovládky


Tagy: Mimovládne organizácie Zákon o mimovládkach

Mimovládne organizácie sú v dôsledku novely zákona zameraného na ich fungovanie zavalené administratívou, na ktorú nemajú ľudí ani financie, pričom niektoré musia obmedziť verejnoprospešnú činnosť. Vyplýva ...



Zdieľať
gettyimages 1182104391 676x451 15.10.2025 (SITA.sk) - Mimovládne organizácie sú v dôsledku novely zákona zameraného na ich fungovanie zavalené administratívou, na ktorú nemajú ľudí ani financie, pričom niektoré musia obmedziť verejnoprospešnú činnosť. Vyplýva to z analýzy vypracovanej Komorou mimovládnych neziskových organizácií (Komora MNO).


Komora v tejto súvislosti pripomenula, že novela zákona o neziskových organizáciách nadobudla účinnosť 1. júna a zaviedla nové povinnosti pre mimovládne organizácie vrátane povinného zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok každý mesiac, ale aj povinnosť reagovať na žiadosti o informácie či vytvárať nové systémy na evidenciu darcov. Na takúto administratívu však podľa komory v praxi mimovládky nemajú personálne ani finančné kapacity.

Personálne a finančné preťaženie


Aby si nové zákonné povinnosti mimovládky splnili, musia podľa komory utlmiť či dokonca zrušiť niektoré aktivity, a obmedziť odborné kapacity na verejnoprospešné programy.

„Administratívne nároky majú za následok financovanie úväzku osoby zabezpečujúcej tieto úlohy z vlastných zdrojov. V praxi to znamená, že pôvodne plánované finančné prostriedky vyčlenené na nájom detského centra v našej pobočke na východnom Slovensku budú použité na iný účel a tento priestor nebude môcť fungovať počas celej doby trvania projektu, kde máme naplánované personálne zdroje, a projekt bude musieť z tohto dôvodu skončiť skôr,“ uviedol jeden z respondentov v prípadovej štúdii Komory MNO. Tá v rámci štúdie oslovila 10 rôznych typov neziskových organizácií, na ktoré sa vzťahujú nové zákonné povinnosti.

Viaceré z oslovených mimovládnych organizácií v prípadových štúdiách uviedli, že zápasia s personálnym a finančným preťažením. V dôsledku toho sa potrebné financie nedostávajú k ich cieľovým skupinám včas a efektívne.

„Zatiaľ čo rodiny detí so zdravotným znevýhodnením denne čelia výzvam – od prístupu k zdravotnej starostlivosti cez špeciálne vzdelávacie potreby až po psychologickú podporu – organizácia, ktorá im chce pomôcť, je nútená kvôli zbytočnej administratíve čakať na uvoľnenie financií. Takéto zdržanie znamená, že pomoc neprichádza vtedy, keď je najviac potrebná, a deti aj rodičia zostávajú odkázaní sami na seba,“ skonštatoval respondent v štúdii.

Obavy z odlivu ľudí


Komora v tejto súvislosti zdôrazňuje, že novela zákona po štyroch mesiacoch účinnosti priniesla do viacerých mimovládok frustráciu a vyčerpanie zamestnancov. V dôsledku toho už mimovládky pociťujú odliv ľudí alebo sa ho obávajú.

Zvýšená administratíva podľa nich môže odradiť odborné kapacity od pôsobenia v mimovládnom sektore a zhoršiť tak v dlhodobom horizonte kvalitu služieb. Náročná administratíva môže odradiť aj dobrovoľníkov, od ktorých fungovanie niektorých organizácií závisí. V jednom prípade organizácia uviedla ako dopad stratu komunitného priestoru, ktorý museli zrušiť.

„V našom regionálnom centre sa o celú činnosť starajú štyria dobrovoľníci. Okrem vedenia detských stretiek, organizovania táborov a komunikácie s rodičmi musia teraz riešiť aj mesačné zverejňovanie faktúr a objednávok. Jeden z nich povedal, že namiesto plánovania programu pre deti trávil večer hľadaním spôsobov, ako nahrávať faktúry na web,“ uviedla respondentská mimovládka. Aj povinnosť zverejňovať všetkých darcov vyvoláva medzi oslovenými neziskovkami obavy, pretože podľa nich odrádza drobných podporovateľov a oslabuje tak schopnosť organizácií získavať financie zo súkromných zdrojov.

Komora MNO pre zmapovanie dopadov novely zákona oslovila organizácie rôznej veľkosti, s rôznym zameraním a rôznymi zdrojmi financovania. Medzi 10 prípadovými štúdiami sú nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby aj občianske združenia.

Vzniká pracovná skupina


„Aj keď nejde o reprezentatívnu vzorku, prípadové štúdie dobre mapujú dopady novely zákona o neziskových organizáciách na rôzne typy organizácií. Aktivity oslovených organizácií majú reálny pozitívny dopad na množstvo zraniteľných skupín žijúcich na Slovensku a zároveň sú prospešné pre celú spoločnosť. Menovite je ich činnosť významná pre menšiny, zdravotne znevýhodnených, ženy a deti, obete násilia, rodiny v kríze, nevyliečiteľne chorých, mládež či ľudí na úteku,” povedala členka Výkonného výboru Komory MNO Alžbeta Brozmanová Gregorová.

Prípadové štúdie dopadov novely zákona o neziskových organizáciách Komora MNO zaslala aj ministerstvu spravodlivosti, ktoré Rada vlády SR pre mimovládnej neziskové organizácie v uznesení vyzvala, aby participatívne novelizovalo zákon o slobodnom prístupe k informáciám.

Po dohode s predsedom Komory MNO Marcelom Zajacom na zasadnutí Rady 23. septembra na ministerstve spravodlivosti vzniká k novelizácii pracovná skupina, do ktorej nominuje zástupcov Komora MNO. Prípadové štúdie by preto podľa komory mohli byť dôležitým podkladovým materiálom pre dopady, ktoré treba zmierniť alebo zo zákona odstrániť.


Zdroj: SITA.sk - Zavalené administratívou a preťažené. Novela zákona má citeľný dopad na mimovládky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mimovládne organizácie Zákon o mimovládkach
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Tragická nehoda na diaľnici D1 v smere do Bratislavy, po zrážke s nákladiakom zahynul vodič dodávky – FOTO
<< predchádzajúci článok
Medzinárodný menový fond zlepšil prognózu globálneho ekonomického rastu

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 