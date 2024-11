Vláda už vopred vedela, aké lietadlá nakúpi. Matovičovci upozorňujú na podozrivú výmenu vojenských lietadiel (video)

Netransparentný proces z niekoľkých dôvodov

Zarážajúce detaily z Centrálneho registra zmlúv

Advokátska zmluva naznačuje predčasné rozhodnutia

Vláda schválila návrh na určenie investičného projektu na obmenu dopravného letectva



Rezort obrany v predloženom materiáli vysvetlil, že slovenské vzdušné sily v súčasnosti zabezpečujú plnenie spôsobilostí leteckej prepravy osôb a materiálu prostredníctvom dvoch lietadiel C-27J Spartan a siedmich lietadiel L-410. Tieto lietadlá však v súvislosti s prebiehajúcimi konfliktmi a požiadavkami na nové spôsobilosti nenapĺňajú operačnú potrebu vo viacerých oblastiach. Ministerstvo upozornilo napríklad na nedostatočnú prepravnú kapacitu a operačný dolet, dostupnosť lietadiel na plnenie úloh, zabezpečenie prepráv do oblastí vojenských konfliktov, zabezpečenie evakuačných letov z krízových oblastí či zabezpečenie dostupnosti náhradných dielov a munície v rámci podpory modernizačných programov.



20.11.2024 (SITA.sk) - Hnutie Slovensko má podozrenie, že plánovaný nákup dopravných lietadiel pre rezort obrany je vopred pripravený biznis. Zatiaľ však nie je jasné, pre koho.Upozornil na to poslanec Gábor Grendel (hnutie Slovensko) na stredajšej tlačovej besede. Reagoval tak na materiál, ktorý v stredu schválila vláda a týka sa potreby obnoviť dopravné letectvo Ozbrojených síl (OS) SR Vláda to schválila ako mimoriadny investičný plán, ktorý bude potrebné zrealizovať čo najskôr. Podľa hnutia ide o netransparentný proces, a to rovno z niekoľkých dôvodov. Ako Grendel pripomenul, predchádzajúce vlády Roberta Fica Smer-SD ) kúpili pre OS SR vojenské dopravné lietadlá, o ktorých rovnaká vláda teraz hovorí, že sú neefektívne, neekonomické, predražené, a treba preto kúpiť nové.„To je prvá podozrivá okolnosť, ktorá vzbudila našu pozornosť,“ vyhlásil Grendel.Podľa Grendela vždy, keď Ficova vláda vyhlási nejakú investíciu za strategickú, je potrebné byť na pozore.„Zákon o strategických investíciach zjednodušuje procesy pri nákupoch tak, že ministerstvá nemusia postupovať úplne transparentne, ako by mali v prípadoch, kde tie investície nie sú strategické,“ upozornil poslanec a pokračoval, že okrem faktu, že si Ficove vlády protirečia, je tu ešte jedna kľúčová indícia, ktorá pochádza z Centrálneho registra zmlúv.14. novembra, teda 6 dní pred tým, ako vláda schválila materiál, v ktorom vláda konštatuje, že treba kúpiť nové dopravné lietadlá pre ministerstvo obrany, zverejnilo ministerstvo v Centrálnom registri zmlúv rámcovú dohodu o poskytovaní právnych služieb s advokátskou kanceláriou DEVENS Legal & Advisory s.r.o. Rámcová dohoda je pritom na maximálnu sumu, a to 150-tisíc eur. Predmetom tejto zmluvy je nadobudnutie hnuteľného majetku pre klienta, konkrétne dvoch kusov lietadiel.Rámcová dohoda je na maximálnu sumu 150-tisíc eur a predmetom tejto zmluvy o právnych službách je nasledovné: „Predmetom právnych služieb poskytnutých advokátskou kanceláriou v prospech klienta v súvislosti s plánovaným nadobudnutím hnuteľného majetku pre klienta, konkrétne dvoch kusov lietadiel Bombardier Global 5000 a ich zámena za päť kusov lietadiel L-410 s čiastočným doplatkom“.„Dnes vláda schválila materiál, podľa ktorého treba obstarať pre ministerstvo obrany nejaké lietadlá, pričom sa ešte len ideme rozhodnúť, aké. Ale už pred šiestimi dňami ministerstvo obrany zazmluvnilo konkrétnu advokátsku kanceláriu na konkrétnu zámenu svojich piatich dopravných lietadiel L-410 za dva kusy lietadiel Bombardier Global 5000,“ upozornil poslanec s tým, že ministerstvo teda už predtým, ako o tom rozhodla vláda, vedelo, aké konkrétne lietadlá ide zaobstarať, zakúpiť či zameniť. „Kľúčová otázka teda je, pre koho je tento biznis pripravený. Kto dodá ministerstvu obrany tie dva kusy lietadiel?“ pýta sa Grendel.Bývalý minister vnútra Roman Mikulec (hnutie Slovensko) doplnil, že otázkou je aj to, akým spôsobom bývalá Ficova vláda schvaľovala nákup lietadiel Spartan v roku 2017 a 2018, keď ich teraz považujú za nevhodné a nehospodárne.„Pýtam sa, či vtedy tí páni, ktorí toto robili, nevedeli o tom, že tie lietadlá nebudú spĺňať dostatočný dolet a nebudú schopne prepravovať či evakuovať ľudí,“ uviedol Mikulec s tým, že to isté sa týka aj lietadiel L-410, ktoré rovnako boli nakupované ako nové stroje v roku 2010. Mikulec podotkol, že rovnaké lietadlá veľmi úspešne lietajú napríklad v Českej republike. Mikulec sa rovnako obracia s otázkou na ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD), pre koho je tento biznis pripravený, keďže na ministerstve už dopredu vedia, aké lietadlá budú nakupovať.„Ja sa pýtam, kde je verejné obstarávanie. Prečo takýto druh strategickej investície, ak to teda je strategická investícia, prečo sa to deje takýmto netransparentným spôsobom? Prečo nie je vypísané verejné obstarávanie, kde sa môžu prihlásiť viacerí so svojimi ponukami? Prečo sa k tomu nemôžu vyjadriť všetci zainteresovaní v pripomienkovom konaní?“ kladie otázky Mikulec s tým, že aj toto je z pohľadu hnutia Slovensko netransparentné.Súčasne upozornil, že nákup lietadiel je potrebný aj pre zabezpečovanie zdravotníckych letov na prepravu pacientov. Mikulec však podotkol, že jediným certifikátom na takéto lety disponuje letka ministerstva vnútra . Ministerstvo obrany takýto certifikát nemá.„V dobe, keď vláda hovorí občanom, že ide zvyšovať dane, keď neurobili nič, aby klesli ceny potravín, keď sa idú navyšovať ceny energií, tak tu máme opäť nejaký pripravený biznis. A my sa pýtame, pre koho, keďže bude stáť desiatky miliónov eur,“ uzavrel Mikulec s tým, že jedno zo spomínaných lietadiel stojí minimálne 50 miliónov eur.