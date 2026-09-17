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17. septembra 2026
Tragická smrť mladej hokejistky. Na bicykli sa zrazila s nákladným autom a ostala pod ním zakliesnená
Nehoda sa stala, keď jazdila na bicykli v Budapešti a na križovatke sa zrazila s nákladným vozidlom na prepravu betónu. Maďarský hokejový klub Ferencváros Budapešť oznámil tragickú správu o náhlom ...
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17.9.2026 (SITA.sk) - Nehoda sa stala, keď jazdila na bicykli v Budapešti a na križovatke sa zrazila s nákladným vozidlom na prepravu betónu.
Maďarský hokejový klub Ferencváros Budapešť oznámil tragickú správu o náhlom úmrtí bývalej hráčky len 23-ročnej Réky Papacsekovej. Zomrela pri dopravnej nehode.
"S hlbokým zármutkom oznamujeme tragickú a náhlu smrť Papacsekovej, ktorá zahynula pri nehode. Pamiatku našej vynikajúcej športovkyne si uctíme – a pripomenieme si roky, ktoré strávila v našom klube – dňa 17. septembra na zimnom štadióne. Pozývame všetky jej bývalé spoluhráčky, priateľov i členov hokejovej komunity, aby sa k nám pripojili, rozlúčili sa s ňou a zapálili sviečku na jej pamiatku," dodal tím.
Okrem účinkovania v maďarskej lige hrala aj v rakúskej ženskej lige DEBL, kde získala majstrovský titul. Bola tiež členkou maďarských mládežníckych reprezentácií.
Nehoda sa stala, keď jazdila na bicykli v Budapešti a na križovatke sa zrazila s nákladným vozidlom na prepravu betónu. Stalo sa tak v momente, keď auto odbočovalo, pričom cyklistka uviazla pod ním. Jej život sa nepodarilo zachrániť.
Zdroj: SITA.sk - Tragická smrť mladej hokejistky. Na bicykli sa zrazila s nákladným autom a ostala pod ním zakliesnená © SITA Všetky práva vyhradené.
Maďarský hokejový klub Ferencváros Budapešť oznámil tragickú správu o náhlom úmrtí bývalej hráčky len 23-ročnej Réky Papacsekovej. Zomrela pri dopravnej nehode.
"S hlbokým zármutkom oznamujeme tragickú a náhlu smrť Papacsekovej, ktorá zahynula pri nehode. Pamiatku našej vynikajúcej športovkyne si uctíme – a pripomenieme si roky, ktoré strávila v našom klube – dňa 17. septembra na zimnom štadióne. Pozývame všetky jej bývalé spoluhráčky, priateľov i členov hokejovej komunity, aby sa k nám pripojili, rozlúčili sa s ňou a zapálili sviečku na jej pamiatku," dodal tím.
Okrem účinkovania v maďarskej lige hrala aj v rakúskej ženskej lige DEBL, kde získala majstrovský titul. Bola tiež členkou maďarských mládežníckych reprezentácií.
Nehoda sa stala, keď jazdila na bicykli v Budapešti a na križovatke sa zrazila s nákladným vozidlom na prepravu betónu. Stalo sa tak v momente, keď auto odbočovalo, pričom cyklistka uviazla pod ním. Jej život sa nepodarilo zachrániť.
Zdroj: SITA.sk - Tragická smrť mladej hokejistky. Na bicykli sa zrazila s nákladným autom a ostala pod ním zakliesnená © SITA Všetky práva vyhradené.
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