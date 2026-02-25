|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 25.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Frederik, Frederika
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. februára 2026
Glück zvolal mimoriadny výbor k zastavenému vyšetrovaniu darovania zbraní Ukrajine
Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Stíhačky MiG-29 Systémy protivzdušnej obrany S-300 Vojenská pomoc Ukrajine Vojenská technika
Predseda Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť Richard Glück (Smer-SD) zvolal na piatok 27. februára o 11:00 mimoriadne rokovanie ...
Zdieľať
25.2.2026 (SITA.sk) - Predseda Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť Richard Glück (Smer-SD) zvolal na piatok 27. februára o 11:00 mimoriadne rokovanie výboru. Dôvodom je rozhodnutie orgánov činných v trestnom konaní zastaviť vyšetrovanie v kauze darovania vojenskej techniky Ukrajine.
Na rokovanie boli pozvaní Maroš Žilinka a krajský prokurátor Rastislav Remeta, ktorí majú podľa Glücka vysvetliť okolnosti zastavenia trestného stíhania. „Požiadal som pána generálneho prokurátora o udelenie súhlasu s vystúpením krajského prokurátora Remetu na výbore, nakoľko nedávno súhlasil s jeho tlačovou konferenciou, myslím si, že zvolení poslanci NR SR majú právo sa ho pýtať, ako to myslel s tým, že Hegerova vláda bola dobrý hospodár, keď ohrozila našu bezpečnosť,“ napísal Glück na sociálnej sieti.
Na výbor bol prizvaný aj predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Ľubomír Andrassy. Práve kontrola NKÚ podľa Glücka poukázala na podozrenia zo spáchania viacerých trestných činov a na vznik škody vo výške 671 miliónov eur. „Dnes je legitímne sa pýtať, kto sa vo svojich záveroch zmýlil,“ skonštatoval.
Slovensko po ruskej invázii vo februári 2022 poskytlo Ukrajine viaceré kusy vojenskej techniky vrátane systémov protivzdušnej obrany či stíhačiek. Rozhodnutia o darovaní prijala vláda Eduarda Hegera. Strana Smer-SD postup vlády spochybňuje a poukazuje na možné porušenie zákona či ohrozenie obranyschopnosti štátu. Na základe zistení NKÚ začali orgány činné v trestnom konaní preverovať podozrenia súvisiace s hospodárnosťou a zákonnosťou týchto krokov.
V tejto kauze boli doposiaľ ukončené tri zo štyroch vedených trestných konaní. Orgány činné v trestnom konaní ich uzavreli buď zastavením stíhania, alebo odmietnutím trestného oznámenia, pričom išlo o darovanie stíhačiek MiG-29, systému protivzdušnej obrany S-300 a tiež o vypovedanie zmluvy s ruskou spoločnosťou, ktorá zabezpečovala servis lietadiel.
Naďalej pokračuje vyšetrovanie v súvislosti s odovzdaním technickej dokumentácie vojenskému atašé Ukrajiny. Po zastavení vyšetrovania sa téma opäť dostala do politického sporu, pričom teraz sa jej má venovať parlamentný výbor.
Zdroj: SITA.sk - Glück zvolal mimoriadny výbor k zastavenému vyšetrovaniu darovania zbraní Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
Na rokovanie boli pozvaní Maroš Žilinka a krajský prokurátor Rastislav Remeta, ktorí majú podľa Glücka vysvetliť okolnosti zastavenia trestného stíhania. „Požiadal som pána generálneho prokurátora o udelenie súhlasu s vystúpením krajského prokurátora Remetu na výbore, nakoľko nedávno súhlasil s jeho tlačovou konferenciou, myslím si, že zvolení poslanci NR SR majú právo sa ho pýtať, ako to myslel s tým, že Hegerova vláda bola dobrý hospodár, keď ohrozila našu bezpečnosť,“ napísal Glück na sociálnej sieti.
Smer spochybňuje postup Hegerovej vlády
Na výbor bol prizvaný aj predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Ľubomír Andrassy. Práve kontrola NKÚ podľa Glücka poukázala na podozrenia zo spáchania viacerých trestných činov a na vznik škody vo výške 671 miliónov eur. „Dnes je legitímne sa pýtať, kto sa vo svojich záveroch zmýlil,“ skonštatoval.
Slovensko po ruskej invázii vo februári 2022 poskytlo Ukrajine viaceré kusy vojenskej techniky vrátane systémov protivzdušnej obrany či stíhačiek. Rozhodnutia o darovaní prijala vláda Eduarda Hegera. Strana Smer-SD postup vlády spochybňuje a poukazuje na možné porušenie zákona či ohrozenie obranyschopnosti štátu. Na základe zistení NKÚ začali orgány činné v trestnom konaní preverovať podozrenia súvisiace s hospodárnosťou a zákonnosťou týchto krokov.
Ukončené boli tri zo štyroch konaní
V tejto kauze boli doposiaľ ukončené tri zo štyroch vedených trestných konaní. Orgány činné v trestnom konaní ich uzavreli buď zastavením stíhania, alebo odmietnutím trestného oznámenia, pričom išlo o darovanie stíhačiek MiG-29, systému protivzdušnej obrany S-300 a tiež o vypovedanie zmluvy s ruskou spoločnosťou, ktorá zabezpečovala servis lietadiel.
Naďalej pokračuje vyšetrovanie v súvislosti s odovzdaním technickej dokumentácie vojenskému atašé Ukrajiny. Po zastavení vyšetrovania sa téma opäť dostala do politického sporu, pričom teraz sa jej má venovať parlamentný výbor.
Zdroj: SITA.sk - Glück zvolal mimoriadny výbor k zastavenému vyšetrovaniu darovania zbraní Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Stíhačky MiG-29 Systémy protivzdušnej obrany S-300 Vojenská pomoc Ukrajine Vojenská technika
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ukrajinskí pracovníci stabilizujú slovenský trh práce, zhodujú sa zamestnávatelia
Ukrajinskí pracovníci stabilizujú slovenský trh práce, zhodujú sa zamestnávatelia
<< predchádzajúci článok
Tragická zrážka vlaku s autom pri Prešove si vyžiadala dve ľudské obete
Tragická zrážka vlaku s autom pri Prešove si vyžiadala dve ľudské obete