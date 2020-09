Tour de France 2020 (5. etapa): Bennett vyzliekol Sagana zo zeleného dresu, špurt o víťazstvo ovládol Van Aert (video+foto)

Bennett je na čele bodovačky so 123 bodmi, druhý Sagan zaostáva o deväť. Tretí je Nór Alexander Kristoff zo SAE Team Emirates (93 b).

O žltý dres prišiel domáci Francúz Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), ktorý dostal penalizáciu 20 sekúnd za to, že si zobral bidón s vodou. Na čelo celkového poradia sa dostal Adam Yates z Mitchelton-Scott.

„Nikto nechce získať žltý dres takýmto spôsobom. Už som sedel v autobuse a chystal som sa do hotela, keď mi zavolali. Keď som sa na to opýtal Juliana, povedal mi, že dostal penalizáciu,“ povedal Yates podľa agentúry AFP. „Bolo to rozhodnutie rozhodcov, nič sa nedá robiť. Nebolo to schválne, neuvedomil som si to. Teraz na to zabudneme a od zajtra pokračujeme,“ skonštatoval Alaphilippe na webe TdF.

Van Aert dosiahol svoje druhé etapové víťazstvo na Tour, na pódiu sa ocitol piatykrát. Tím Jumbo-Visma uspel po druhý raz za sebou, keď sa v utorkovej horskej etape tešil Roglič. „Bola to asi najľahšia etapa, akú som v živote absolvoval, celý čas sme išli spolu, neboli žiadne úniky. Záver bol však hektický, najmä pre vietor,“ zhodnotil Van Aert.

Priebeh etapy:

Po utorkovej horskej etape dostali príležitosť najmä šprintéri. Profil trate bol viac-menej rovinatý iba s dvoma kategorizovanými stúpaniami. Na cyklistov čakal záver so štvorpercentným sklonom, ktorý sa začal štyri kilometre pred cieľom.

Pelotón odštartoval bez výraznejšej snahy o únik. Ako prvý sa osmelil Kasper Asgreen, ale jeho iniciatíva nemala dlhé trvanie. V popredí balíka sa držali tímy Bora-hansgrohe a Deceuninck-Quick Step, ktoré mali záujem zabojovať o šprintérsku prémiu. Dovtedy sa išlo v uvoľnenom tempe, Sagan figuroval na čelných miestach.

Prvé vzrušenie priniesla až šprintérska prémia po 40 kilometroch, ktorú vyhral Bennett a virtuálne nahradil Sagana v zelenom drese. Slovák skončil štvrtý. Po prémii sa situácia opäť upokojila a pelotón pokračoval pohromade jednoduchým profilom, tempo udávali jazdci Deceuninck-Quick Step, nasledovali ich Bora a Bahrain-McLaren.

Počas stúpania na Col de Serre Colon, kde bola prvá horská prémia, sa pridali aj jazdci Jumbo-Visma, bod z prémie získal držiteľ bodkovaného dresu Benoit Cosnefroy.

Postupne sa tempo zvyšovalo a 30 kilometrov pred cieľom na čele pracovali pretekári z FDJ, Bory či Astany. Balík sa držal pohromade aj počas druhého kategorizovaného stúpania etapy na Côte de Saint-Vincent-de-Barres a aj tentoraz Cosnefroy získal prémiu bez boja.

Ani v záverečnom stúpaní sa neutvorili úniky, rozhodol špurt vo finiši. (tasr)

5. etapa Gap – Privas (183,00 km):

1. Wout van Aert (Belg./Jumbo-Visma) 4:21:22 h, 2. Cees Bol (Hol./Sunweb), 3. Sam Bennett (Ír./Deceuninck-Quick Step) 4. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe), 5. Jasper Stuyven (Belg./Trek-Segafredo), 6. Luka Mezgec (Slovin./Mitchelton-Scott), 7. Bryan Coquard (Fr./Vital Concept), 8. Caleb Ewan (Aus./Lotto-Soudal), 9. Clement Venturini (Fr./AG2R La Mondiale), 10. Hugo Hofstetter (Fr./Israel Start-Up Nation) všetci rovnaký čas ako víťaz

celkové poradie:

1. Adam Yates (V. Brit./Mitchelton-Scott) 22:28:30 h, 2. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) +3 s, 3. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) +7, 4. Guillaume Martin (Fr./Cofidis) +9, 5. Egan Arley Bernal (Kol./Ineos Grenadiers), 6. Tom Dumoulin (Hol./Jumbo-Visma), 7. Nairo Quintana (Kol./Arkea-Samsic), 8. Esteban Chaves (Kol./Mitchelton-Scott), 9. Miguel Angel Lopez (Kol./Astana), 10. Romain Bardet (Fr./AG2R La Mondiale) všetci +13, … 93. SAGAN +34:05 min

bodovacia súťaž:

1. Bennett 123 bodov, 2. SAGAN 114, 3. Alexander Kristoff (Nór./SAE-Team Emirates) 93