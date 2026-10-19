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19. októbra 2026
Útočník Daniel zo Staškova bude umiestnený v odbornom zariadení, súd ho nemôže poslať do väzby
Vzhľadom na to, že v čase spáchania skutku nemal ešte 14 rokov nemôže byť ani obvinený. Trinásťročný Daniel, ktorý 29. septembra počas vyučovania na základnej škole v Staškove v okrese Čadca ...
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19.10.2026 (SITA.sk) - Vzhľadom na to, že v čase spáchania skutku nemal ešte 14 rokov nemôže byť ani obvinený.
Trinásťročný Daniel, ktorý 29. septembra počas vyučovania na základnej škole v Staškove v okrese Čadca nožom napadol učiteľky aj žiačku, bude už čoskoro oficiálne umiestnený do odborného zariadenia.
Informoval o tom spravodajský portál Aktuality.sk s tým, že po čine, pri ktorom zomrela učiteľka a neskôr aj jeho spolužiačka, bol hospitalizovaný v psychologickom detenčnom ústave. Vzhľadom na to, že v čase spáchania skutku nemal ešte 14 rokov nemôže byť obvinený a súd ho nemôže poslať ani do vyšetrovacej väzby.
„V piatok dňa 16. októbra v popoludňajších hodinách Okresná prokuratúra Čadca podala na Okresný súd Žilina, pracovisko Čadca, návrh na neodkladné opatrenie – dočasné odovzdanie maloletého do starostlivosti zariadenia, o ktorom súd rozhodne v lehote najneskôr do siedmich dní,“ citoval portál hovorkyňu Krajského súdu v Žiline Annu Dudovú Záborskú.
Zároveň pripomenul, že deťom s nariadenou ochrannou výchovou poskytuje v reedukačnom centre starostlivosť výchovná skupina s ochranným uzatvoreným režimom.
Aktuality.sk pripomenuli, že k tragickému incidentu v Základnej škole s materskou školou v Staškove v okrese Čadca došlo v utorok ráno 29. septembra po prvej vyučovacej hodine. Daniel, ktorý má 13 rokov, napadol nožom dve pedagogičky a svoju spolužiačku.
Bezpečnostný kamerový systém v škole bol v čase útoku nefunkčný pre plánovanú odstávku elektrickej energie. Útočníka sa podarilo upokojiť riaditeľke školy, ktorá ho odviedla do kancelárie a vyčkala na príchod privolanej polície.
Svojim zraneniam priamo na mieste podľahla 61-ročná učiteľka. Ťažko zranená žiačka Nelka bola v kritickom stave vrtuľníkom transportovaná do martinskej nemocnice, kde 1. októbra na následky zranení zomrela. Ďalšia 44-ročná učiteľka utrpela bodné poranenie hrudníka, bola hospitalizovaná a mimo ohrozenia života.
Fotogaléria k článku: Útok nožom na základnej škole v Staškove (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Útočník Daniel zo Staškova bude umiestnený v odbornom zariadení, súd ho nemôže poslať do väzby © SITA Všetky práva vyhradené.
Trinásťročný Daniel, ktorý 29. septembra počas vyučovania na základnej škole v Staškove v okrese Čadca nožom napadol učiteľky aj žiačku, bude už čoskoro oficiálne umiestnený do odborného zariadenia.
Nemôže byť obvinený
Informoval o tom spravodajský portál Aktuality.sk s tým, že po čine, pri ktorom zomrela učiteľka a neskôr aj jeho spolužiačka, bol hospitalizovaný v psychologickom detenčnom ústave. Vzhľadom na to, že v čase spáchania skutku nemal ešte 14 rokov nemôže byť obvinený a súd ho nemôže poslať ani do vyšetrovacej väzby.
„V piatok dňa 16. októbra v popoludňajších hodinách Okresná prokuratúra Čadca podala na Okresný súd Žilina, pracovisko Čadca, návrh na neodkladné opatrenie – dočasné odovzdanie maloletého do starostlivosti zariadenia, o ktorom súd rozhodne v lehote najneskôr do siedmich dní,“ citoval portál hovorkyňu Krajského súdu v Žiline Annu Dudovú Záborskú.
Zároveň pripomenul, že deťom s nariadenou ochrannou výchovou poskytuje v reedukačnom centre starostlivosť výchovná skupina s ochranným uzatvoreným režimom.
Riaditeľke sa ho podarilo upokojiť
Aktuality.sk pripomenuli, že k tragickému incidentu v Základnej škole s materskou školou v Staškove v okrese Čadca došlo v utorok ráno 29. septembra po prvej vyučovacej hodine. Daniel, ktorý má 13 rokov, napadol nožom dve pedagogičky a svoju spolužiačku.
Bezpečnostný kamerový systém v škole bol v čase útoku nefunkčný pre plánovanú odstávku elektrickej energie. Útočníka sa podarilo upokojiť riaditeľke školy, ktorá ho odviedla do kancelárie a vyčkala na príchod privolanej polície.
Svojim zraneniam priamo na mieste podľahla 61-ročná učiteľka. Ťažko zranená žiačka Nelka bola v kritickom stave vrtuľníkom transportovaná do martinskej nemocnice, kde 1. októbra na následky zranení zomrela. Ďalšia 44-ročná učiteľka utrpela bodné poranenie hrudníka, bola hospitalizovaná a mimo ohrozenia života.
Fotogaléria k článku: Útok nožom na základnej škole v Staškove (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Útočník Daniel zo Staškova bude umiestnený v odbornom zariadení, súd ho nemôže poslať do väzby © SITA Všetky práva vyhradené.
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