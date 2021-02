Trasovacie a karanténne aplikácie sú neefektívne, o ich spustení rozhodnú epidemiológovia a vláda

Spustenie aplikácie eRúško zamietli

Nemajú voľné kapacity

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.2.2021 - Trasovacie či karanténne aplikácie sú v súčasnej situácii neefektívnym riešením. Myslí si to Národne centrum zdravotníckych informácií (NCZI ) O potrebe spustenia akejkoľvek trasovacej aplikácie podľa NCZI v prvom rade rozhodujú epidemiológovia, Ústredný krízový štáb a vláda Slovenskej republiky.Ústredný krízový štáb SR na svojom zasadnutí pritom ešte v decembri 2020 zamietol spustenie aplikácie eRúško na základe aktuálneho stavu pandémie a odporúčaní pandemickej komisie.„Všetky ďalšie aktivity s tým súvisiace sme po tomto rozhodnutí v NCZI zastavili. Treba dodať, že trasovacia aplikácia má podľa odborníkov význam pri pokrytí 60 % obyvateľstva, aktuálny celoeurópsky priemer je len 20 % a tým pádom sa v tejto situácii javí ako neefektívne riešenie,“ uviedol generálny riaditeľ NCZI Peter Bielik.Národné centrum zdravotníckych informácií aktuálne svoje úsilie a zdroje podľa neho vkladá prioritne do zabezpečenia technickej podpory očkovania priorizovaných skupín a objednávania obyvateľov na PCR a antigénové testovanie.„Nemáme voľné kapacity pre aktivity súvisiace so spustením či prevádzkovaním aplikácií na trasovanie obyvateľov,“ konštatovalo národne centrum s tým, že odporúča záujemcom o poskytovanie služieb súvisiacich s trasovaním obyvateľov obrátiť sa s ponukou priamo na epidemiológov.